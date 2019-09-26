На моём или на вашем самолёте полетим? Как Трамп троллил Зеленского

Журналист Игорь Мальцев — о политике Большого брата по отношению к вождю украинских "островитян".

Вообще-то, публикация полной записи беседы президентов двух стран нечасто встречалась в дипломатической практике. Потому что всё-таки дипломатия — искусство достаточно тайное и совсем не предназначенное для обсуждения хомячками в соцсетях.

Но мосье Трампа довели. Довели свои — демократы, которые чувствуют, что 2020-й они уже начинают проигрывать.

Несмотря на то что в их руках большая часть газет и телеканалов, интернет-площадки типа Facebook, YouTube и прочие (несмотря на тот факт, что они поливают Трампа каждые пять секунд тоннами медийных отходов) — рейтинг Трампа растёт и с экономикой в Америке всё в полном порядке. Они поливают, а Трамп даже ни одной войнушки не устроил.

Тогда демократы используют совершенно уже подлые вещи типа "расследования Мюллера" о связях с Россией. Как они кричали, как они вопили! Какие лонгриды катали. Издание NYT даже Пулитцера получило за связи Трампа с Россией.

А потом оказалось, что никаких таких связей и нет. Согласно тому же докладу Мюллера, на составление которого угроханы десятки миллионов долларов налогоплательщиков. И что? Кто-нибудь вернул Пулитцеровскую премию? Разумеется, нет. Демократическая партия и её обслуживающий персонал сделали вид, что ничего не произошло, и тут же придумали новую пугалку — "связи Трампа с Украиной".

Это только нам со стороны смешно, потому что выглядит это всё банально и глупо. Тем, кто внутри процесса, конечно, не до смеха. И Трамп, которого пытаются подвести под импичмент, за который особенно топит мадам Клинтон, отбивается как может. Вспомните, что именно она в своё время отмазывала своего гулящего и лгущего под присягой мужа от импичмента.

Поэтому Трамп и опубликовал расшифровку переговоров с Зеленским. Чтобы показать, что ничего криминального в них не было. Что он не давил на украинского президента с целью дискредитировать "соперника по выборам" Байдена, а обсудил довольно некрасивую ситуацию — уголовное дело против сына Байдена, который решил поживиться украинскими недрами. При всём при том, что именно от папаши-демократа Байдена зависели различные программы финансовой поддержки Украины. Упс. Вороватая семейка какая попалась.

И я думаю, то, что устроила Демократическая партия по поводу "разговоров Трампа о Байдене по телефону с Зеленским", сейчас ударит прежде всего по самому Байдену и его участию в выборах президента 2020 года. Потому что, если кто-то вчера ещё не знал, что демократический кандидат в кандидаты шантажировал украинцев с целью препятствования уголовному делу против своего сынишки-вора, теперь это знает каждая собака.

Президент Зеленский — новичок в политике — не понял ещё, под какой замес он попал, и поэтому ведёт себя так, как и принято вести себя вождю папуасов перед лицом белого господина. И поэтому читать разговор Трамп-Зеленского стоит с общечеловеческой точки зрения.

Не было там никакого "давления" — просто обычная манера американских президентов разговаривать со всеми, кто не американский президент. Это вы ещё американских послов в какой-нибудь Германии не читали — они даже в открытых источниках позволяют себе раздавать указания немцам, как им строить свою автомобильную промышленность, например. А что творится в закрытой переписке и на переговорах, наверное, можно узнать только от Ассанжа со Сноуденом. Но они предатели, их надо в тюрьму, а руководство Демократической партии США в тюрьму не надо.

Кстати, переговорчики Обамы — в студию! Там не на один импичмент набралось бы. Но республиканцы в этом случае всё-таки как-то топили и топят за сохранение государственных порядков. И не стали на публику озвучивать все эти нюансы, потому что понимают, что это путь в никуда.

А что касается того же Зеленского — он не ожидал, что переговоры попадут в открытый доступ и будут рассматриваться под электронным микроскопом и трактоваться. В этом смысле его Трамп слега подставил. Потому что, конечно, он там выглядит лебезящим, готовым на всё вождём банды папуасов, пришедших к власти на отдельно взятом острове. Если послушать, что и как он говорит, то такое впечатление, что, если бы Трамп одним предложением добавил бы "И знаешь, уже отстань от моего друга Vladimir с этим Крымом", Зеленский бы забыл про Крым навсегда — настолько он готов выполнить любое пожелание Большого вождя.

Зеленский — Трампу: "Мы можем полететь на Украину на моём самолёте. Или на Вашем, который, наверное, намного лучше моего". Трудно себе представить более точную квинтэссенцию этого разговора.

И его можно понять — Зе и его команда не в том положении, чтобы вести независимую политику. Он может ссориться только с кем-то одним — или с Путиным, или с Трампом. Потому что Китай на глобус Украины просто забыли нанести.

А что русские? Они сдержанно реагируют на происходящее:

"Это исключительно внутреннее дело США и Украины, тем более если это произошло по взаимной договорённости", — заявил Песков.

Ну и правильно, а то опять демократы будут выть, что мы куда-то во что-то вмешиваемся. Мы просто сидим с попкорном.