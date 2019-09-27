Митинги ради задержаний или задержания из-за митингов? Порочный круг Навального

Блогер Елена Иванова — о "новой искренности" оппозиционных лидеров, собирающих митинг из отпуска.

Наверное, многие заметили, что градус агрессии и откровенного быдлячества у представителей оппозиции, занимающихся социальными сетями, заметно снизился. Прям из смелых, разъярённых львов Рунет получил кроткую овечку, а точнее — небольшое стадо таких овечек. Образумились, предположите вы? Не спешите с выводами, вам это только кажется.

На днях Алексей Навальный, публиковавший в "Инстаграме" счастливые фотографии из очередного американского отпуска, выпустил прямо из аэропорта стрим с воодушевлённым призывом к каждому выйти 29 сентября на митинг в Москве в поддержку фигурантов "московского дела". Дабы показать действующей власти, что оппозиция — против любого действия этой самой власти. И что впереди их ждёт только неустанная борьба с режимом. Ибо они отдохнули и полны физических и финансовых сил.

Но санкционированный властями митинг — это не то, для чего оппозиция собирает людей. Скорее всего, найдутся те, кто позовёт людей продолжить протестную активность — где-нибудь полежать, посидеть, сходить в очередной раз к Администрации Президента. А это опять несанкционированная история. Вас ведут, как стадо на убой, для новых задержаний и арестов. Ведь часть людей уже выпустили, другие отбывают наказание. А провокаторам требуются новые жертвы. Только и всего.

А вспомним историю начала сентября, как Навальный и Соболь устроили вечеринку с голыми мужиками, чтобы отметить первые посадки участников акции, которую они организовывали. То есть людей сажают, дают им реальные сроки, а провокаторы тусят под треки модных диджеев.

А для чего им это нужно, чтобы отчитаться перед спонсорами. Они хотят устроить хаос и лишить общество возможности выражать свои требования в русле закона. Ведь все эти аресты — это результат нарушений, когда власть вынуждена использовать все рычаги, в том числе и силовые, чтобы вернуть дискуссии с обществом в правовое поле.

Тем временем события разворачиваются следующим образом: первую порцию посаженных по вине Навального оппозиционеров выпускают, но нужны новые сакральные жертвы, иначе совершенно не под что раскачивать народ. Ведь как так? Внезапно выяснилось, что правосудие таки существует, прокуроры смешали все карты Алексею. Тут бы ещё трубить и трубить бы до президентских выборов о невинно посаженных, а их взяли да и выпустили. Региональные штабы больше не способны обеспечить явку массами на митинг, потому как желающих посидеть за Лёшу находится всё меньше и меньше, да и донаты до марионеток доходят разве что в виде оплаты проезда по РЖД.

А тем временем по Сети в аккаунтах оппозиции стали всё чаще распространяться ролики с совсем юными ребятами, которых якобы яростно возмущает происходящее в стране, произвол властей и силовиков. Но это ещё цветочки. Весь "Инстаграм" и "Твиттер" разорвало от внутренней душевной боли и негодования практически всего медийного клана нашего кино и шоу-бизнеса. Внезапно, все, кто считал себя актёром или артистом, записали эмоциональное видео с призывом к подписчикам скорее бросать детей, кастрюли и бежать на тот же проспект в последнее воскресенье сентября, чтобы защищать идеи либерализма и демократии в стране.

Понимаете? Играл, играл актёр в театре спектакль, тут ему трень в айфон СМС с текстом, актёр перепрошился и быстренько стрим записал. Браво, поклон, занавес. Да и забыл артист об этом. Он не хочет знать, что оппозиции нужны новые жертвы режима. Знания в гражданскую позицию творческого человека не включены по умолчанию. И то, что этого самого актёра только что обыграли, как наивного курортника в плацкартном вагоне Анапа — Москва, он поймёт... быть может... если повезёт... когда увидит по ТВ сюжеты очередных задержаний пехоты оппозиции, которую кинули в очередную топку несанкционированных гуляний после того самого митинга. Берегите себя и не будьте как актёр!