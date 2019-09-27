ЯМы — не Синица. Как оппозиция берёт под знамёна психопатов

Журналист Михаил Шахназаров — о том, как блогер Синица, он же психопат Макс Стеклов из "Твиттера", стал для оппозиции очередным героем против "режима".

Господа с аватарками и лозунгами "ЯМы — Синица", "ЯМы — Грета", "ЯМы —за любой кипеж" и за всё светлое, радужное и прогрессивное, давайте вспомним, как там величайший художник современности Пётр Павленский? Жив ли, здоров ли, не имеет ли больше проблем с законодательством государств, в которых один сплошнейший рай и никакого тоталитаризма? Или всё, материал в лице тестикулобитного живописца отработан и можно ловить хайп на других персонажах, раскручиваемых при помощи МБХ, "Медузы" и прочих СМИ, не брезгующих такими понятиями, как "человеческий материал"?

Полагаю, что дело в другом. О Павленском его соратники по борьбе забыли сразу после того, как Петра жёстко отмолотили французские полицейские, а потом таскали по тюрьмам транзитом через психиатрические отделения. Напомню, что за поджог дверей Банка Франции он получил три года, два из них условно.

На смену Павленскому кукловоды фронды поставили на новые фигурки уродцев, и одна из них — это Владислав Синица, осуждённый на пять лет за угрозы детям правоохранителей. Сейчас господа со светлыми лицами и такими же помыслами требуют Синицу оправдать и отпустить. А давайте почитаем твиты этого товарища, которого сейчас делают знаменем протеста.

"Давно хочу убить одного человека и отсношать его внутренности", — писал Синица под псевдонимом Макс Стеклов 30 декабря 2018 года. Ну и вправду. Какие могут быть мысли у нормального человека из оппозиции в преддверии празднования Нового года? Только сношение с органами невинного убиенного человека.

Читаем дальше: "О каких отношениях с девушками может идти речь, если я стесняюсь раздеться даже перед массажистом?" То есть налицо психические отклонения, тиражируемые блогером, как его окрестили товарищи по борьбе. То есть, чтобы быть блогером, достаточно быть больным человеком с извращёнными фантазиями. Принято.

Идём дальше: "Уже не за горами четвёртый десяток, а главная мечта — ОТОМСТИТЬ ВСЕМ ВЗРОСЛЫМ!" То есть получивший серьёзную психологическую травму в детстве Синица ощущает себя не мужчиной, а мальчиком-мстителем. И фронда использует такого больного и очень опасного человека как оружие. Потому как вот что выдаёт Синица дальше: "Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребёнок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребёнка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео". Поясню, что снафф-видео — это видео настоящих убийств.

То есть Владислав Синица угрожал детям правоохранителей убийством на камеру. А делал он это для того, чтобы власть пошла на уступки оппозиционерам. И судя по всему, оппозиционеров всё устраивало. Вы скажете, что я передёргиваю? А почему же вы не вычислили своего товарища по борьбе и не сдали в руки правосудия? Или дети правоохранителей для вас вовсе и не дети? Почему вы не пресекли этот виртуальный беспредел? Знаете, что больше всего ужаснуло? Комментарии под постами Синицы. Там предлагались даже методы расправы над детишками.

Господа, пытающиеся вытащить Синицу из-за решётки, а вы задумались, какая бы мера наказания ждала Синицу в странах, которые вы называете "нормальными" и "цивилизованными"? А я вам поясню. В Штатах он мог бы обеспечить себе пожизненное государственное обеспечение. И не важно, где, — в тюрьме или в психиатрической лечебнице. Расплата была бы неминуемой и суровой. Я вам больше скажу. Всё могло бы закончиться и намного хуже. Почитайте про вчерашнее выступление Трампа, в котором он заявил, что Америка стала миндальничать со шпионами, а раньше поступала с ними более радикально. Так вот, в полицейской среде некоторых стран эти законы работают до сих пор, но не в отношении шпионов, а в отношении тех, кто перешёл границы в борьбе с самой полицией.

Ну и завершим : "Мне ***! Вы даже меня не вычислите!) Ваши дети — это моё постельное мясо! — Смиритесь с этим, пожалуйста!)"

К счастью — вычислили. И наказали, нужно сказать, по минималке. Но оппозиция этого не оценила. Многим оппозиционерам нравятся все, кто идёт в её рядах. Будь то маньяк, шизофреник или ублюдок без принципов и чести.