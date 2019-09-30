Я/Мы Бочкарёва. Почему кокаин в трусах сошёл с рук Даше Букиной

Блогер Елена Иванова — о задержании Натальи Бочкарёвой, которая заявила о своей невиновности.

Удивительное происходит в мире российского шоу-бизнеса: госпожу Бочкарёву "хлопнули" с белым порошком недалече так от шоссе Энтузиастов. Наталья Бочкарёва проявила мужество и признала наличие у неё наркотиков. Правда, из видео не очень понятно, где они у неё находятся. Суть да дело, принимают Наташу, возбуждают дело и отпускают под подписку о невыезде. Скоро дело делается, да не скоро сказка сказывается.

Пораскинув артистичными мозгами, госпожа Бочкарёва наутро осознала, что все мало-мальские СМИ уже "обсосали" её доброе, трезвое, незапятнанное ни ролями, ни наркотиками имя на все известные падежи и склонения. Но живём мы во времена технологической свободы: открываешь "Инстаграм", берёшь Domestos с тряпкой и начинаешь тщательно отмывать своё нутро от поклёпа злобных властвующих структур! Которые действовали из мести по указке неведомых Наталье лиц. Иначе как объяснить её ночное рандеву с сотрудниками органов и 0,69 грамма белого? Мистика. Да! Вот такая артистическая мистика.

Но это ещё не всё. Тут же на защиту невинно оговорённой выступил весь мир "артиЗДов". Эта культурная массовка сразу вынесла вердикт: невиновна, не верим, Наташа, держись, мы с тобой! Да зачем вы ей теперь нужны, препарат-то конфисковали...

И тут вспоминается мне недавняя история с почти актёром Грустиновым (Устиновым). Уж как его грудью защищали те, у кого груди даже не предусмотрено. Уж как тиражировали видео с доказательством невиновности парня. Изучили видео и трезвыми, и не очень. Невиновен — и всё тут! А что же тогда с кадрами задержания Натальи?

Ну что-что? Остаётся копипастить задорное вдохновляющее "Не верю!". Кстати, у Навального тоже никто никогда не виновен из его хартии. Даже если это товарищ педофил Светов или маньяк-провокатор Синица. Не будьте как актёр и провокатор.