Меркантильный коммунист. Как Грудинин судится с женой-инвалидом

Журналист Михаил Шахназаров усомнился в праве Грудинина быть политиком после того, как коммунист-аграрий решил выяснить через суд степень болезни своей жены.

Вспоминаю литературные произведения и фильмы, посвящённые коммунистам, и отказываюсь верить, что к руководству КПРФ имеет самое что ни на есть прямое отношение такой человек, как Павел Грудинин. Ещё совсем недавно "клубничный раджа" вызывал у многих исключительно чувство восхищения, чувство гордости за человека, способного созидать, увлекать и служить примером. Но стоило Павлу Николаевичу стать не только предводителем совхоза имени Ленина, но и одним из вождей КПРФ, как он тут же "заблистал" не только положительными качествами своего характера.

Для обретения статусного положения в политических кругах Грудинин пошёл в депутаты. И пошёл, и прошёл, нужно сказать. Но через какое-то время выяснилось, что Павел Николаевич забыл внести в декларацию белизский офшор Bontro LTD, что и послужило причиной отзыва мандата. Согласитесь, что это очень и очень некрасиво. Состоятельный коммунист и... попытка скрыть часть активов. А ведь коммунисты всегда отличались честностью, бескомпромиссностью, но Грудинин оказался не из таких. Мандат депутата горсовета в итоге отобрали, и Павел Николаевич решил двинуть прямиком в Думу, попытавшись завладеть мандатом покойного Жореса Алфёрова. И здесь мятежного агрария ждало фиаско. В обретении мандата ему было отказано по той причине, что он пытался скрыть вышеупомянутый офшор. А тут ещё и с женой начались неурядицы, которые привели чету Грудининых в суд.

Трудно сказать, что стало большим потрясением для Грудинина — поражение на политической или на семейной арене, но сдаётся мне, что проигрыш бракоразводного процесса ударил больнее. Дело в том, что Видновский суд Подмосковья вынес решение присудить Ирине Грудининой ни много ни мало две трети совместно нажитого имущества. Это и доли в бизнесе, и средства на банковских счетах, и движимое и недвижимое имущество. Почему не половину, спросите? А потому, что у Ирины была диагностирована вторая группа инвалидности. Кажется, с таким решением нужно было безоговорочно согласиться, а если имелись претензии, то постараться решить их в семейном кругу. Но коммунист Грудинин решил, что такие простые ходы не для него.

И он начал действовать через суд. Но не просто подал апелляцию на решение, а захотел оспорить инвалидность жены Ирины. То есть коммунист Грудинин поставил под сомнение вердикт врачей, определивших инвалидность супруги. А вы ведь прекрасно понимаете, что выдача липовой справки об инвалидности — это подсудное дело.

Если честно, то, узнав о таком поведении Павла Николаевича, стало стыдно не только за него, но и за его товарищей по партии. Почему не остановили, почему не провели разъяснительную беседу, почему не пытались переубедить? И все эти "почему" теперь впечатаются в репутацию КПРФ, а вернее — в её репутационные потери. Потому как мужчина, воюющий с женой-инвалидом и пытающийся её этой инвалидности лишить, не имеет права вести за собой народ и с гордым видом вещать с трибун митингов. Естественно, Мосгорсуд провёл все необходимые процедуры и выяснил, что инвалидность присуждена Ирине Грудининой на законных основаниях и лишать её этой инвалидности по запросу бывшего мужа не станет.

И вот у меня вопрос к руководству Коммунистической партии России. На вашей организации и без того тёмных пятен много. А вы после этого позорного процесса лишите товарища Грудинина партбилета или ограничитесь внушением? Просто неприятно наблюдать за деградацией партии, которая раньше была реальной силой.