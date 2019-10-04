Угрозы в законе? Зачем блогеры встают на защиту Синицы

Блогер Елена Иванова — о том, каким видят будущее России блогеры и журналисты, поддерживающие Владислава Синицу, который призывал к расправе над детьми силовиков.

Интересен состав мозгового вещества у людей, топящих сейчас за Владислава Синицу. Сегодня просмотрела список блогеров, подписавших письмо в защиту полоумного. Обрадовалась, что не знаю из них почти никого. Удивительно, насколько в разных плоскостях могут существовать люди из одной страны, одного киберпространства.

Почему-то некоторым, чтобы чувствовать себя свободными, нужно непременно собирать толпу для прогулок, просматривать все видео, выпускаемые бандой Навального, донатить эту же банду и гордиться тем самым борьбой с системой. Хочется спросить у каждого, что есть система, с которой они вышли на борьбу? Что есть банда Навального, если не система, искусственно созданная и финансируемая извне? Почему-то все эти два процента либеральных сторонников верят каждому спичу, написанному в аккаунтах оппозиции.

Невероятно, скажете вы? Ведь парень проводит грандиозную работу в области расследований фактов коррупции. При этом фонд состоит из людей, которые нигде больше не работают, поскольку фонд, финансируемый из заграницы, занят только коррупционными расследованиями. Никого не смущают миллиардные счета ФБК и выписки из биткоин-кошельков на сотни миллионов рублей? Хотя зачем об этом думать, если можно просто качаться на волнах провокаций, лжи и промывания мозгов.

Ещё интересно, хотели бы ребята из этого списка, чтобы про их детей сняли "снафф-видео" и "отсношали их внутренности", выражаясь языком Синицы? Конечно, большинство Рунета понимает, что оппозиция будет использовать любой случай столкновения с системой власти в качестве её обличения. Но опять же интересно, подписчики оппозиционеров хотят именно такую Россию будущего? С Синицами, Фомиными, Жуковыми, Устиновыми, "Сталингулагами"? Где каждый "сношает" то, что ему захотелось, и все живут исключительно на донаты, который господин Навальный пытается отрабатывать.

Обращение в поддержку Синицы подписало более 25 человек. Среди них — авторы телеграм-каналов KermlinRussia и "Сталингулаг" Арсений Бобровский и Александр Горбунов, Виктор Шендерович, Олег Кашин, Рустем Агадамов и другие.

Эти люди своим письмом хотят фактически узаконить возможность угрозы и расправы над семьями и детьми. Теперь уже не так важно чьими. У меня один вопрос: если найдутся сумасшедшие, которые будут писать угрозы вашей семье, вы тоже будете подписывать письма в поддержку?

Оппозиция — прослойка, напрочь лишённая эмпатии. Ей неинтересны проблемы выходящих "гулять" марионеток. Всё то, что требуется от массовки, — количество, которое фиксируется и отправляется в качестве отчёта в надзорную организацию этой нашей тщедушной "несистемки".

А ещё просто опять же интересно: все люди, о которых я пишу в этой заметке, за медпомощью обращаются в "альянс врачей", который не имеет отношения к медицине и создан господином Навальным? А когда требуется вмешательство полиции, то они обращаются к юристам Навальному и Соболь? Ведь как-то абсурдно будет обращаться к системным структурам, неустанно поливая их грязью в Интернете. Может, эти люди думают, что силовики не читают "Твиттер"? Но я их расстрою: внимательно читают.

Не будьте как Навальный. Не будьте как Синица. Будьте собой.