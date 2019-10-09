Терпеливые, надёжные, свои. Как полицейские реагируют на гопоту

Журналист Игорь Мальцев — о результатах "расчеловечивания" полицейских после московских митингов.

Простите, но я уже третий раз смотрю на репите это потрясающее видео из пригорода Красноярска. Снимающий настолько туп, что думает, что он фиксирует "разоблачительное видео": посмотрите, какая у нас полиция, говорит он за кадром. Я понимаю, что недоросль насмотрелся "разоблачений" от зверосовхоза имени Навального. Но в данном случае это саморазоблачительное видео и должно быть использовано в суде над гопниками, которые напали на полицейских.

Сюжет вкратце: полиция пришла эвакуировать авто. Вдупель пьяный пацан решил прокачать права на машину, но не смог предоставить ничего, кроме перегара: ни документов, ни прав на машину. Подтянулись его собутыльники и начали нападать на полицейских. За что после нескольких увещеваний получили натурально в морду. Двоих особо борзых пришлось обездвижить в партере.

Какие проблемы? По-моему, проблема только одна: каким же надо быть оборзевшим гопником, чтобы прыгать на полицейского с автоматом, хватать его, толкать, пытаться ударить? Это что — полное отсутствие чувства самосохранения? Или твёрдая уверенность хама — "а чо ты мне сделаешь, мент поганый?" Вот прямо не знаю даже, какой вариант выбрать.

Очень хорошо, что один из подельников снимал всё на видео очень подробно. Поэтому тут не будет никаких вопросов к полицейским: они действуют даже в сто раз более ванильно, чем в таком случае предполагает закон. Распоясавшаяся банда, вообще-то, могла уже несколько раз получить автоматную очередь поверх голов. Но они уверены: полицейский не будет стрелять даже в воздух, потому что потом его замучает прокуратора — имел ли он право нажимать на курок и куда делись патроны.

И вот это полная катастрофа, граждане. Расчеловечивание полиции и нападения на полицейских, которые, собственно, рекламирует за свои биткоины московская "оппозиция", на остальных просторах страны аукается именно так: конкретными битыми бутылками и ударами полицейскому в лицо. И в этом смысле, конечно, J’accuse. Я обвиняю всю эту навальновскую сволочь в том, что на драной окраине Красноярска гопота бьёт полицейских. Это всё связано.

Меня, конечно, поразило спокойствие старшего полицейского, который буднично отбивается от шакалов — как медведь. Причём очень эффективно, практически одним коротким ударом. Ну вот он красавчик. Никакой истерики, никакого страха перед собирающейся на расправу толпой. Вы просмотрите видео — там уже на улицы выходят такие же выродки, алкоголики в пятом поколении.

Когда как бы русские средства массовой информации нам рассказывают на деньги "Газпрома" про то, что надо жить как на Западе и что вот на Западе полиция как полиция, а у нас какие-то садисты, вы посмотрите это видео ещё разок. А потом обратимся к фактам.

Как только ты начинаешь грубо разговаривать с американским полицейским, тебя кидают мордой на капот и заковывают в наручники. Как только ты пытаешься — да ещё и в составе агрессивной группы — войти в "физический контакт" с копом, не удивляйся, если сразу получишь пулю.

Немецкие полицейские, скорей всего, стрелять не станут, потому что их и так всё время пытается разоружить Партия зеленых в бундестаге (буквально: лишить права на ношение табельного оружия), но то, что ты получишь и дубинку, и газ, и наручники, — будь уверен. А вот французские — станут. Причём достаточно будет, если вы просто окружите с агрессивными намерениями мента при исполнении служебных обязанностей.

Поэтому уже не первый раз в этом убеждаюсь — достаточно было "разоблачительных" видео во время московских гуляний, — что наши полицейские просто образец выдержки и непротивления злу насилием. Они могут с этим выступать на толстовских чтениях в Ясной Поляне.

Я лично за то, чтобы показывать это "разоблачительное видео о жестокости ментов" в каждом полицейском участке. С соответствующими пояснениями закона о полиции. И примечаниями. Чтобы полицейские не остерегались давать отпор всяким "белым неграм" из красноярского Южного Централа. Воздух будет чище.