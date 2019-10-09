Клеймо или медаль? Что даст Навальному статус иностранного агента

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о последствиях присвоения ФБК статуса иностранного агента.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального официально получил статус иностранного агента. Проект уже давно обслуживал интересы западных партнёров, однако в Минюсте только сейчас присвоили ему соответствующий титул.

Поясняется, что ФБК выполняет политическую деятельность, то есть оказывает давление на органы власти, участвует в организации митингов протеста и в то же время получает финансирование из-за рубежа. Речь идёт о нескольких траншах с Запада. "Таким образом, все две составляющие — занятие политической деятельностью и получение иностранного финансирования — налицо", — пояснил исполняющий обязанности директора Департамента Минюста РФ по делам некоммерческих организаций Владимир Титов. Интересно, что деньги идут как от организаций, так и от частных лиц, которые проживают за границей и активно пиарят факты передачи денег Навальному, например, через хештег "ЯФинансируюНавального". Поэтому, когда оппозиционер просит чиновников показать "хоть копейку иностранных денег", представителям Минюста достаточно напомнить ему о страницах в "Фейсбуке".

На сайтах, симпатизирующих Алексею Навальному и его делу, уже началась контригра. Помимо стандартных заявлений о том, что дело имеет исключительно политический характер, "власть в очередной раз пытается придушить ФБК" и что фонд финансируется только за счёт частных пожертвований россиян (которые в 2018 году перечислили на его нужды чуть менее 60 миллионов рублей), в ход идут и более профессиональные вбросы. Так, сторонники оппозиционера пытаются всячески высмеять решение Минюста. Уверяют, что американскими и испанскими спонсорами являются мелкие компании — в частности, фирма по производству дверей, чей босс является русским по национальности и навальнистом по взглядам.

Такие оправдания очень странно слышать от тех людей, которые вроде бы выступают за либеральные ценности и верховенство закона. Они должны понимать, что в нормальном правовом государстве закон должен быть един для всех. И исполнять требования законодательства обязаны как представители власти, так и гражданского общества. В том числе и те общественные деятели, которые борются за то самое верховенство закона. В данном случае неважно, какой объём финансирования присутствует в закромах ФБК — 140 тысяч рублей или 140 миллионов. Закон в любом случае относит фонд к иностранным агентам — и ФБК должен это решение, если не уважать, то хотя бы принять.

Справедливости ради стоит напомнить, что некоторые сторонники оппозиционера призывают спокойно принять новый статус. Они уверяют, что его присвоение сыграет лишь на пользу ФБК. Не накладывая никаких особых ограничений, этот статус будет своего рода медалью почёта, признанием того, что фонд действительно борется с режимом. Но, к сожалению для них, это не так — законы социологии и информационных войн возвращают навальнистов к суровой реальности. Статус иностранного агента сыграет в пользу Навального в основном среди тех людей, кто уже находится в его информационной секте и является безусловным потребителем тех новостей и фейков, которые транслирует вождь российской оппозиции. Для абсолютного же большинства людей статус "иностранный агент" прочно ассоциируется с понятием "предатель". Определением, которое Навальный сотоварищи давно заработали из-за их позиции по Крыму и призывам к Западу вводить новые санкции против российской экономики.

Таким образом, клеймо от Минюста не прибавляет Навальному сторонников, а лишь отдаляет его от главной задачи, которую должен ставить перед собой самопровозглашённый фюрер российской оппозиции. А именно — собирать протестный электорат, а точнее миллионы людей, уставших, по его мнению, от правления "Единой России", мобилизировать его и приводить на избирательные участки. Для начала — в 2021 году, а затем уже — в 2024-м. К сожалению для самой оппозиции, Алексей Навальный не готов к реализации столь сложной задачи, поэтому он предпочитает и дальше царствовать в узкой группе его радикальных сторонников. Для которых "иностранный агент" — это, скорее, признание заслуг, а не клеймо позора.