"Сколько вы зарабатываете? О Юрии Дуде и поколении YouTube

Писатель и журналист Дмитрий Петровский — о ключевых запросах поколения Дудя и стоимости его славы.

Сколько вы зарабатываете? Этот вопрос сделал молодого и дерзкого интервьюера Юрия Дудя знаменитым. К нему приходят музыканты, актёры и писатели, он задаёт им самые разные вопросы, но главными, так или иначе, становятся те, при ответе на которые слышится звук кассового аппарата и в уголке экрана появляется сумма с нолями.

Он вряд ли виноват в этом. Миллионы подписчиков этот вопрос действительно интересует, а он просто озвучивает его. Популярность — это прежде всего умение отвечать ожиданиям и улавливать дух времени, а у Юрия Дудя есть способности и к тому, и к этому.

Предыдущее, ещё телевизионное поколение было поколением жестоких циников. Они относились к СМИ как к чистой технологии, они бравировали тем, что могут за деньги выдать какой угодно "продукт", сыграть роль, упаковать месседж. Их, как говорил Невзоров в интервью у того же Дудя, содержали на золотых поводках, но поводки эти они могли однажды унести с собой.

Дудь не такой или как будто не такой. Он как бы свободный, то есть имеет своё собственное шоу на независимом ни от кого "Ютубе", зовёт туда кого хочет, носит рваные джинсы и ругается матом. Он как бы против нынешней власти, то есть выходит на митинги и произносит смелые речи на вручении модных премий. Он слушает рэп и панк-рок и сам как бы панк. Но всё это — именно что "как бы". Просто представьте себе встречу на тёмной улице рабочего квартала панков образца "Секс пистолс" и Юры Дудя и представьте себе, чем эта встреча, скорее всего, закончилась бы.

У него было несколько удачных интервью. С блогером Ивлеевой, где беседа шла про деньги и размер члена. С Чичваркиным, который рассказывал ему душераздирающие истории о том, как барыжил пуховиками на морозе и показывал бутылочки за немыслимые тысячи фунтов. И, конечно, с Познером, на которого молодая звезда "Ютуба" так отчаянно хочет быть похожа.

Эти двое были прекрасной парой. С одной стороны — пожилой вальяжный патриарх ещё советского ТВ, у которого всю жизнь получалось быть немножко "красным" для американцев, немножко американцем — для своих, немножко "голосом Кремля" на "Дожде" и немножко вольнодумцем на Первом канале. И с другой стороны — бывший журналист НТВ, "Матч ТВ" и "Известий", выпускник МГУ, который сейчас как бы в свободном полёте и как бы независим, но приглядывается к патриарху, к его коврам и шикарным носкам. И все его вопросы сводились, по большому счёту, к одному: "А как вам это удаётся?" И нет, на самый знаменитый вопрос Дудя Познер не ответил, но этого было и не нужно: убранство квартиры всё сказало за себя.

У Юры совершенно не получилось с Лимоновым и со Славой КПСС. Живому классику, побывавшему на нескольких войнах, отказавшемуся от французского гражданства и вернувшемуся в Россию из Парижа в 90-х, было отчаянно скучно. Я бывал у Лимонова в гостях, я знаю, насколько Эдуард Вениаминович великолепно равнодушен ко всему материальному. Вопросов же сущностных, мужских: про военные конфликты и полевых командиров, про искусство, про встречи с Жаном Жене или Энди Уорхолом у "панка" Дудя не нашлось, и он опять, по двадцатому кругу, спрашивал "про негра".

Рэпер Слава КПСС над Юрой и его любовью к простым мещанским радостям откровенно издевался в течение всего интервью. Он провоцировал бедного Дудя там, где тот провокацию просто "не выкупал". — Ты продался? — Конечно! — Ты берёшь деньги за рекламу? — Беру! И буду брать! Юра так и не понял, что в этом наплевательстве куда больше панка и драйва, чем в его показном чистоплюйстве.

Повторюсь, Дудь нисколько не виноват в том, что стал в итоге "лицом поколения" и "эталоном новой журналистики". Если волна вынесла — значит, соответствовал представлениям и ожиданиям. Но если судить по нему, то образ этого самого поколения выходит так себе. Если герои нулевых меняли собственную злость и драйв на деньги под давлением, если становились циниками, потому что не было другого выхода и жестокое время требовало этого от них, то Дудь демонстрирует, что от интеллектуального роста, высоких устремлений и, простите за заезженное слово, идеалов можно отказаться всего лишь "на полшишечки" и отказаться добровольно.

Можно быть "панком", можно ругаться матом и при этом быть хорошим мальчиком, рекламировать ипотеки и не возвышаться над самыми обывательскими представлениями о жизни. Можно постоять на митинге — и убежать вести концерт "Панки в городе". Можно выступать с зажигательными речами — но в тысячедолларовом пиджаке в зале, полном богатых и знаменитых. Всё можно, и всё — добровольно.

Это и есть то самое печальное, что говорят нам и интервью Дудя, и их бешеная популярность. И он, и его поклонники, которым была дана самая максимальная степень свободы самовыражения, — но всё, что они взяли от неё, это вопросы про деньги и длину члена.

Хорошая новость — Дудю сегодня 35, и то поколение, что представляет он, больше не самое молодое. Те, что идут за ним, — другие, и на них — лично моя огромная надежда. Сколько вы зарабатываете, Юра? Я надеюсь, что к вашему дню рождения — уже достаточно.