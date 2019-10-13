Халтурка Навального. Иностранные и очень странные агенты

Журналист Михаил Шахназаров — о бизнесе конторы Навального, который можно сравнить лишь с проституцией.

Давайте представим себе простейшую ситуацию. В баре одной из московских фешенебельных гостиниц сидит интересная девушка, всеми способами привлекая к себе внимание богатых иностранцев. Она красива, юна, но очень и очень меркантильна. И вот, проведя ночь с клиентом, за завтраком она получает очень заманчивое предложение. А именно за щедрое вознаграждение предоставлять нужную клиенту информацию и распространять информацию, предоставляемую клиентом. Девушка даёт согласие и, запихивая в рот клешню омара, начинает понимать, что отныне она не только проститутка, она теперь и настоящий иностранный агент. Вот что значит полная самоотдача вкупе с везением и стремлением добиться всего в этой жизни. И всё же побеждает в девушке не стремление поработать, а именно тяга к проституированию и неуёмная жажда благ. Деньги она лупит со своих новых хозяев по полной, а жадность толкает её и на более некрасивые поступки.

Вы уже догадались, кого напоминает эта воображаемая девушка? Да, практически всю контору Алексея Навального под названием ФБК, которую определили в иноагенты. И ведь определили далеко не случайно. И Навальный со товарищи и его патроны настолько потеряли бдительность, что стали относиться к деньгам чересчур халатно. Если быть точнее, то не к деньгам, а к моментам их перемещения.

Могу себе представить, как сейчас хохочут ветераны всех разведок мира. Дело в том, что бабки фонду Навального отгружали безо всякой конспирации. Выражаясь языком соратников Алексея, засылали бабло на счета, с которых их Алексей и Ко дербанили. Но ведь на западе к всяческого рода перемещениям средств относятся очень и очень трепетно. Потому как там оперирование левыми деньгами — преступление очень и очень тяжёлое. И в некоторых, вполне себе цивилизованных европейских странах полиция уже знакомится с теми, кто деньгу Навальному отгружал. По моей информации, задержания сопровождаются не фразой: "Мистер, будьте так добры", а криками: "Руки за голову, сука, к стене!" Да-да... Везде одно и то же. Это для кино толерантность и политкорректность. Да и то для плохого.

Но мы идём дальше! Вернее — мы едем дальше и попадаем в аэропорт Шереметьево. Ой, а кто этот постройневший хипстер в дутой жилетке вишнёвого цвета и облегающих штанишках? Да это же Алексей Навальный, отчаливающий в Нью-Йорк. А кто его провожает? А провожает его подозрительно знакомое лицо. Это упитанный, холёный, лысый мужчина, который представляется Кирой Ярмыш, уверяет о наличии на голове рыжих кудрей и скором отлёте в Ростов, а не в Торонто, как есть на самом деле.

Вполне возможно, что со временем соратник Навального Георгий Албуров сделает операцию по смене пола, нарастит рыжие пряди и возьмёт имя Кира, но пока ему далеко до женской привлекательности и хорошего чувства юмора. Но посмотрите, как резво рвануло руководство фонда в Штаты и Канаду. Явно ведь не на отдых. И это понятно. Просто под угрозой хорошо налаженный бизнес, терять который так не хочется. А значит, нужно искать новые схемы для легализации. Когда долго и тупо сидишь на сборе денег, нюх к схемам притупляется. Вот и полетели послушать умных и ушлых хозяев. Но скоро вернутся. Там таких юристов в каждой пиццерии на развозе по человека три. А им пиццу развозить гордыня не позволит. И зря...