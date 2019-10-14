Команда Навального. Оппозиционеры, подозреваемые в педофилии, на службе Запада

Блогер Елена Иванова — о том, зачем Навальный обвиняет полицейских и поддерживает возможных педофилов Светова и Агадамова.

Пляски на костях — иначе и не скажешь о спланированных мерзких публикациях оппозиции в Сети относительно трагически погибшей школьницы в Саратове. В одной из своих ранних заметок я писала, что оппозиция напрочь лишена эмпатии. Их идеология не предполагает наличие сострадания и сочувствия. Все резонансные инфоповоды оппозиция автоматически переносит в обвинительные приговоры власти и начинает лихо отыгрываться на жертвах.

Навальный обвинял полицейских в том, что чуть ли не благодаря их бездействию была убита девочка. Его адепты следом вторили, что полиция должна не митинги разгонять, а детей охранять. При этом ни Навальный, ни сектанты не выступили с порицанием члена ФБК Светова и рупора оппозиции Адагамова, которых общественность обвиняет в склонности к педофилии. Но! После блокировки профиля Адагамова в "Твиттере" дружно взвыли о том, что режим банит их верных борцов.

Теперь, внимание, вопрос: может быть, ФБК часть средств переводит на оснащение тёмных улиц камерами слежения или улучшение уличного освещения? Нет. Может, они создали Фонд помощи и реабилитации жертвам насилия и педофилии? Нет. Так что же сделал Фонд борьбы с коррупцией, у которого годовая финансовая активность исчисляется миллиардами рублей? Пару твитов и наскоро сляпанное видео для "Ютуба".

"Одна из характернейших черт русского либерализма — это страшное презрение к народу", — сказал в своё время Фёдор Достоевский. Эта мысль, вероятно, никогда не устареет.

Фешен-бьюти-тревел-блогеры Навальный и Ко давно и плотно сидят на западном финансировании и совершенно легко поднимают темы, которые с ними не связаны. Они против системы даже той, которая защищает обычных людей от воровства, насилия и убийств. Может, им подорожник уже приложить к тому месту, где у здоровых людей находится мозг? Или пластырь какой? Сомневаюсь, что обнаружится здоровая мозговая активность, но из сочувствия предлагаю.

Интересно, не думает ли Навальный о том, что Светов или Адагамов — будущие Михаилы Туватины? Конечно, не думает. Его-то дочка — в Стэнфорде. Не будьте как Навальный и Ко. Будьте собой.