Двойные стандарты ПАСЕ. "Репрессии в Москве" и "мягкие" сроки в Испании

Писатель и журналист Дмитрий Петровский — о том, как по-разному в ПАСЕ воспринимают демонстрации в Москве и в Барселоне.

В одной стране случились массовые протесты и беспорядки. Протестующие выдвигали правительству вполне законные требования, у акций были организаторы и один официальный лидер. Всех их арестовали, большинство из них суд приговорил к суровым тюремным срокам, причём многим выдвинули обвинения, не имеющие отношения к протестам. Такое решение вызвало волну повторных волнений, люди вышли на улицы. За заключенных публично заступились знаменитости. Полиция применяла жёсткие меры.

Речь идёт об Испании. В 2017 году несколько политиков во главе с Карлесом Пучдемоном организовали референдум за отделение Каталонии. Референдум был признан незаконным, Пучдемон бежал в Бельгию, и сейчас на его арест выписан международный ордер. Тем, кто убежать не успел, дали от 9 до 13 лет тюрьмы. А теперь внимание — это уже "смягчённый" приговор. Сторона обвинения просила 26 лет. Сейчас протестующие каталонцы заняли аэропорт Барселоны, десятки рейсов отменены, и что будет дальше — никто не знает.

Люди, осуждённые на срок, который не всякому дают за жестокое предумышленное убийство, не проносили на демонстрации молотков и газовых баллончиков. Они не кидали мусорных баков в полицию. И тем не менее получите и распишитесь.

Вопрос: будет ли Посольство Германии в Мадриде требовать отпустить политзаключенных, как это было, когда нескольких человек задержали за массовые беспорядки в Москве? Будут ли эту тему поднимать на заседании ПАСЕ, как это случилось в связи со всё теми же московскими беспорядками, когда председатель Комитета по международным делам Леонид Слуцкий только-только добился возвращения туда нашей делегации? Будут ли международные правозащитные организации "вписываться" за каталонцев, которые всего-то хотели голосовать в Европарламенте независимо от Мадрида? Я думаю, ответ очевиден: нет. Разве что, в ПАСЕ тот же Слуцкий всё же поставит, для симметрии, вопрос ребром, но и только.

И, конечно, нас, русских, это уже давно не удивляет и не впечатляет. Начиная с присоединения Крыма, а может и раньше, с Олимпиады, или ещё раньше, с дела Браудера, всё отношение к нам мировых элит можно обозначить одним словом — несправедливость. Или двумя — двойные стандарты. Мадрид не признаёт права каталонцев на самоопределение, и, что ещё важнее, в Европарламенте у них могущественный союзник в лице Парижа. Ведь большая часть того, что раньше называлось Каталонией, сейчас принадлежит Франции и французы вряд ли захотят терять эти территории.

В общем, пока Евросоюз не хочет независимой Каталонии, никакой Каталонии не будет, а все, кто хотят, будут сидеть за решеткой. И наоборот, пока в дубовых кабинетах хотят, чтобы в России "качали лодку", "качальщики" будут пользоваться полной поддержкой и иметь статус мировых звёзд.

Но несоответствие со временем становится уж слишком велико, двойные стандарты слишком бросаются в глаза, а когда такое происходит — это верный признак, что поезд приближается к конечной остановке. Посмотрите на YouTube — этим толпам, в десятки или даже сотни раз более огромным, чем наши "протесты", уже нельзя просто так объяснить, почему Россия, где Устинову дали условный срок, а Навальный только что улетел в Америку, плохая, а Европа, где лидеров протеста закатали в тюрьму почти на пожизненное — хорошая.