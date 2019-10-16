Следующий уровень. Что будет с ДНР и ЛНР

Журналист Андрей Бабицкий — о том, куда интегрируются ЛНР и ДНР после требований Украины демонтировать их.

Требование Киева демонтировать ДНР и ЛНР напрямую вступает в противоречие с минскими соглашениями, поскольку под ними стоит подпись представителей республик. В случае их роспуска визирование мирных договорённостей автоматически теряет силу. Новая правящая команда уже отметилась разнообразными заявлениями, смысл которых был трудноуловим, однако на сей раз бредовость сделанного заявления превзошла все мыслимые параметры. Как можно выполнять политические пункты минских соглашений, если после гипотетического выполнения выдвинутого условия они теряют силу?!

Что касается других обязательных, по мнению Киева, шагов, которые должны быть сделаны для перехода к политической части соглашений, то они в точности воспроизводят формулу Петра Порошенко, которую Москва, Донецк и Луганск отвергали как неприемлемую. Дарья Олифер, пресс-секретарь представителей Украины в трёхсторонней контактной группе, подробно расписала порядок действий: особые районы Донецкой и Луганской областей должны покинуть рублёвую зону, все иностранные вооружённые силы обязаны покинуть их территории, до местных выборов Киев получает контроль над границей с Россией. Только после этого может идти речь о выполнении политической части мирных договорённостей.

Есть, конечно, небольшая вероятность, что демарш Дарьи Олифер является её собственной инициативой, но она крайне мала. Едва ли пресс-секретарь Кучмы может позволить себе действовать самостоятельно, тем более когда дело касается столь чувствительной для правящей команды темы. Надо полагать, это согласованная позиция. Но для чего выдвигаются заведомо невыполнимые условия, которые ни республики, ни Россия даже не станут всерьёз рассматривать?

Таким образом новая власть пытается усидеть сразу на двух стульях. Спасовав перед ряженными неонацистами, организовавшими в украинской столице две акции протеста в октябре, Банковая отложила разведение сил у двух населённых пунктов, не забыв обвинить в срыве договорённостей ДНР и ЛНР, которые якобы продолжали обстреливать позиции ВСУ на линии соприкосновения. В результате Зеленский попал в крайне неприятную ситуацию.

Главы США, Германии и Франции более чем определённо высказались за завершение боевых действий, выполнение "формулы Штайнмайера", предлагающей определённую последовательность шагов по реализации политических пунктов минских соглашений. Трамп к тому же дал украинскому президенту совет "договориться" с Владимиром Путиным. Сейчас минский процесс снова блокирован Киевом, однако признаваться в этом хлопцы, теряющие контроль над управлением страной, не желают. Если Пётр Порошенко во время своего президентского срока прямо говорил, что не намерен выполнять минские договорённости, то Зеленский, напротив, всеми силами пытается продемонстрировать свою готовность делать это.

Однако ему надо переложить ответственность за срыв продвижения по "формуле Штайнмайера" на республики и Россию. Для этого и выдвигаются идиотские условия, часть из которых является простым копипастом позиций предыдущей власти, а новоизобретённые антраша вроде требования о самороспуске ДНР и ЛНР являют собой ярчайший пример какого-то звериного непрофессионализма команды Зеленского. Очень странно, что подобные новации, прежде чем запустить их в публичное пространство, не попадают на выбраковку какому-нибудь юристу средней руки. Похоже, что привычка выстреливать со сцены в зал яркими, но лишёнными всякого смысла шарадами неистребима.

Помимо прочего, в Киеве не могут не понимать, что предлагать народным республикам поступиться тем, что было завоёвано кровью, по меньшей мере нелепо. Политический курс Донецка и Луганска принципиально неизменен — ЛНР и ДНР возвращаются на родину. Они намерены стать частью России, и в значительной мере эта мечта уже осуществлена. Степень интеграции возрастает год от года. Экономически эти территории уже полностью интегрированы в российское пространство. А после того, как жители Донбасса стали получать российские паспорта, произошёл переход на качественно новый уровень отношений с Россией. Собственным гражданам российское государство обязано обеспечить полную безопасность. А это означает, что российские власти сознательно взяли под защиту население республик.