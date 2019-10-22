Пора расплатиться за митинги. Как государство банкротит Навального и Ко

Видеоблогер, юрист и член Общественной палаты России Илья Ремесло — о том, что государство наступило Навальному на самое больное место.

Иски по делам против организаторов незаконных митингов в Москве уже оцениваются примерно в 32 млн рублей. Из них удовлетворены требования о взыскании на четыре и пять млн рублей. Остальные обращения на 23 млн рублей — это иски прокуратуры в интересах Росгвардии и МВД РФ, а также Мосгортранса, ресторана "Армения", компании "М.Такси коммуникации", метрополитена, ГБУ "Автомобильные дороги".

Я считаю, что это довольно правильный шаг. Потому что оппозиция очень любит устраивать несогласованные митинги, а затем обвинять государство в репрессиях. А здесь всё логично: если человек совершил незаконные действия, повлёкшие дополнительные расходы государственных организаций и частных компаний или физических лиц, он обязан их оплатить — возместить ущерб.

Как мне известно, основанием для последних дел стало то, что силовые ведомства вынуждены были работать в усиленном режиме. И сумма, которая осталась по двум исковым заявлениям московских специальных служб — 6,5 млн руб., — как раз и составляет расходы, которые понесли московские спецслужбы в связи с незаконными мероприятиями.

Эта норма присутствует в Гражданском кодексе, в котором говорится о том, что лицо, право которого нарушено, может потребовать компенсации расходов, понесённых им в связи с тем, что его право было нарушено.

Я не сомневаюсь, что все необходимые документы, подтверждающие начисление сверхурочных, будут предоставлены в суде. С юридической стороны ситуация очевидна — митинги были незаконны, неоднократно их организаторов предупреждали, вручали им документы о недопустимости проведения этих акций, пытались удержать от этого. Об этом свидетельствует масса административных протоколов.

С учётом масштабности предъявленной суммы Алексею Анатольевичу, который только в этом году десять раз ездил за границу — в США, Польшу, Таиланд и в Германию, придётся урезать свои расходы. Должникам предстоит или объявить о своём банкротстве, но это означает, что у них тогда будет взыскано имущество и распродано с торгов, или погасить эти штрафы. В случае банкротства должникам закроют выезд за границу, чего они очень боятся. Потому что путешествия за кордон для этих людей, судя по интенсивности их перемещений, — высшая ценность, которая есть в жизни.

А если они решат погасить долг, то будут вынуждены открыть свои серые кубышки. Мы знаем, что у Алексея Навального есть сбережения, он их не декларирует. Возможен вариант, когда ФБК объявит какой-нибудь сбор и замаскирует свои деньги как чьи -то перечисления. К примеру, от сотен тысяч "неравнодушных" граждан. Либо получит от спонсоров очередной транш.

Это будет хорошим уроком для Навального и его компании. Ведь отсидеть неделю-две в спецприёмнике, потом выйти и на камеру сказать несколько красивых слов, и уехать в отпуск — очень легко. Именно так и поступает всегда Навальный. Совсем другое дело — получить серьёзный долг, который так просто не спишется, а сможет ещё и ограничить перемещение, если его не погасить.

Они, по сути, наступили на хвост собственной деятельности. Думали, что государство ограничит их руководителей и участников митинга несколькими неделями арестов, как это бывает чаще всего. А тут без всяких репрессий — юридическое восстановление справедливости и понесённых властями города расходов. Так оппозиционеры хоть какую-то пользу принесут собственной стране.

Хочу отметить, что вся эта ситуация сильно нервирует оппозицию. Они не скрывают раздражения в соцсетях. Если вы заметили, то Навальный уже перестал ставить подписи за арестованных и сократил информационную активность. Это связано с тем, что его больше теперь волнует собственная проблема штрафов. Он постоянно пишет только об исках, как и директор ФБК Иван Жданов. Это говорит о том, что такой поворот ударил оппозиционеров по самому больному месту.