СПЧ для россиян. Почему так беснуется Ходорковский

Журналист и блогер Сергей Колясников — о том, почему всей либеральной братии пришёлся не по вкусу новый глава Совета по правам человека при Президенте России Валерий Фадеев.

В свете новых высказываний борцов за "светлую Россию будущего" не могу вновь не высказаться по теме. Ни для кого не секрет, что ранее наш СПЧ представлял из себя скорее "совет по правам ряда уважаемых людей". Львиная доля сил и средств СПЧ уходила на защиту участников несанкционированных митингов, массовых беспорядков и прочих инспирированных Западом мероприятий. Чтобы столь высокая организация, которая по идее должна защищать права всех россиян, а не только оппозиционеров, обратила на вас внимание, вы должны были быть носителем исключительно прозападных идей.

Если вы всего лишь угодивший под следствие Влад Рябухин, давший отпор пьяным и агрессивным отморозкам, или защищавшие свои семьи от цыганской банды в Екатеринбурге казаки, или потерявшие все сбережения и жильё бесправные жители Карелии, вы не интересны СПЧ, так же как и депортированные по ложным доносам, бежавшие от репрессий жители Восточной Украины. А вот если ваше кредо — "Путин, уходи" и "Россия будет свободной", тогда добро пожаловать. Чтобы понять, что из себя ранее представлял СПЧ, достаточно просто пробежаться по персоналиям, не самого Федотова, других.

Павел Чиков — "иностранный агент", глава правозащитной группы "Агора". После несанкционированных митингов объявил о вознаграждении в 100 тысяч рублей за данные о личности полицейского, обвинённого оппозицией в том, что ударил девушку в живот на незаконной акции в Москве. Причём не дожидаясь расследования, просто назначил деньги за голову, по сути. Как думаете, такой правовой беспредел вообще допустим для члена СПЧ? Или полицейских людьми, тоже обладающими гражданскими правами, они не считают? Представьте, что началось бы в оппозиционных СМИ и пабликах, объяви кто-либо о награде за голову Чикова.

Евгений Бобров — лауреат премии Московской хельсинкской группы, яро выступал против и без того едва продвигающейся мусорной реформы, препятствуя строительству мусоросжигательных заводов и комплексов по переработке отходов, по сути, защищая тем самым владельцев свалок.

Илья Шаблинский и Тамара Морщакова — профессора ВШЭ, наследие ельцинского периода и носители ровно тех же идей. Морщакова выступала за пересмотр дела Ходорковского. А Шаблинский вместе с Чиковым пытались организовать провокацию на тему правонарушений в ИТК-14, где отбывала наказание участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова.

Ну и, конечно, Екатерина Шульман, сдававшая недвижимость сторонникам Навального (подвальчик Шульман), — лектор Ельцин-центра, эксперт "Открытой России" Ходорковского. Вот о последней хотелось бы поподробнее, цитата про СПЧ: "Структуру эту, надо признать, мы совместными усилиями разрушили, больше её не будет. Вы об этом Совете больше ничего не услышите, а то, что услышите, не будет иметь значения".

Странно, что СМИ не заметили столь весомое заявление. То есть гражданка Шульман и её товарищи, состоя в СПЧ, занимались не защитой прав человека, а разрушением этого самого СПЧ? Прекрасно, просто прекрасно. О многом говорит.

Что радует лично меня, так это тот факт, что новыми членами СПЧ вместо выбывших стали, например, Кирилл Вышинский (в представлении не нуждается) и Татьяна Мерзлякова, которая в Свердловской области занималась реальной защитой прав людей и помогла очень многим, за что снискала всеобщее уважение. Эти люди действительно знают, что такое права человека. Ну и, безусловно, лучшее свидетельство в пользу реформирования СПЧ — это истерика Ходорковского и представителей незалежной Украины в социальных сетях.

Ну и напоследок. Перемены, которые мы наблюдаем, отнюдь не означают, что СПЧ заработает, как должно. Там осталось ещё немало носителей антироссийский идей, граничащих с откровенной русофобией. Называть фамилии не буду, легко найдёте сами. Но, по крайней мере, есть надежда, что помимо поддержки массовых беспорядков и обласканных США и Европой борцов с Россией, СПЧ займётся, наконец, защитой прав людей. Потому что объективно беспредела в нашей огромной стране хватает, особенно в регионах.