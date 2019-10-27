Рынок инста-шкур. Продавцы иллюзий

Режиссёр и сценарист Антон Коваленко — о планах на роскошную жизнь и прайсах девушек, не отказывающих себе ни в чём.

После рейтингового разоблачения на ТВ на всех бьюти-тревел-блогерш начинают смотреть с мыслью "что по прайсу?". На рынке шкур нынче всё крутится вокруг накачанного зада и пухлых губ. Вероятно, это и хорошо, но за миллионы лет эволюции даже у птичек клестов загнулись их клювы от тяжёлой работы — лузгать шишки, чтобы найти себе пропитание. Вопрос, зачем девчонкам-путешественницам силиконовые изделия, даже не стоит.

Каждый такой блогер почти каждую неделю выкладывает фотографии с дорогих курортов, из роскошных отелей и позирует в нарядах, стоимость которых в несколько десятков раз превышает ежемесячную зарплату учителя.

На вопрос, откуда у них деньги на такую жизнь, девчонки отвечают, что им помогают деньгами их женихи или ухажёры, коих на поверку оказывается огромное множество. А посему понятно, что график встреч таких путешественниц расписан на несколько месяцев вперёд.

Выходит, нет никакой стратегии, ну а если и есть, то она одна из самых древнейших. Так мы подошли к реалиям. Сегодня спрос на рынке инста-шкур бьёт рекорды и напоминает уже по своим объёмам торговлю мясом.

На просторах Интернета вы сможете найти не один сайт с базой, разоблачающей таких эскортниц и дающей ссылки на их реальные инстаграм-аккаунты. Справится любой желающий, обнаружив в шапке этих "бьюти-тревел-блогер-профилей" надпись "для сотрудничества". Связавшись напрямую и получив прайс, клиент сможет прикоснуться к этому прекрасному "клубу путешественников" — конечно, серьёзно раскошелившись.

Выбор шкур действительно впечатляет, и конкуренция заставляет девчат держать форму, тратиться на пластическую хирургию, модернизировать все части своего тела. Как по мне, так "горе-путешественницы" все на одно утиное лицо, но на каждый товар есть свой покупатель, а спрос рождает предложение.

Меня лично в этом всём расстраивает только одна деталь — негативное влияние таких "инста-деятелей" на обычных молодых ребят. Молодёжь сейчас находится под сильным информационным влиянием соцсетей и оттуда черпает свои ценности. Интернет-красавицы дразнят неокрепшие умы иллюзией богатой жизни, не показывая другую сторону медали, которую молодым ребятам тоже надо бы понимать.

Одному "бьюти-богу" известно, через что проходят бедные "силиконовые путешественницы", принимая бесчисленные, порой изощрённые "заказы". Без травм на производстве, конечно, не обходится. Алкоголизм и наркотическая зависимость как вариант приглушить душевные страдания — вечные спутники древнейшей профессии.

Но новости пестрят и более жёсткими происшествиями. Недавно вся страна обсуждала жестокое убийство такой эскортницы её клиентом, тело он попытался вынести в чемодане. Убийцу вывели из себя насмешки девушки о его недостаточно высоком финансовом положении, после чего он и совершил преступление.

Надо отметить, что родители девушки до последнего не знали, чем именно зарабатывает их дочь через Интернет. Понятно, что в стране, где люди берут кредит на свадьбу, похороны, день рождения и подготовку ребёнка к школе, не самый подходящий экономический климат для осуществления плана под названием "Роскошная жизнь". Но, когда я нашёл в Сети подобный прайс певицы Анны Седоковой, я точно понял, что это кризис.