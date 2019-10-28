Калининградская обработка. Зачем США грозят захватом российского региона

Профессор МГУ Андрей Манойло — о том, какие цели прячут США за бесконечными докладами о бомбёжках и захвате Калининградской области.

Заявление Ричарда Хукера, старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда (США), по поводу готовности плана по захвату Калининградской области выглядит как самая обыкновенная провокация. Это информационный вброс, цель которого — протестировать реакцию российских официальных лиц, предположительно, самого высокого уровня. Как будут реагировать российские чиновники, узнав, что у них хотят "отжать" Калининград и ряд прилегающих к нему территорий? Придут ли в ярость, ударятся ли в панику, начнут ли постепенно переселяться на Запад. Задёргаются ли и тем самым станут интересными для оперативной разработки.

Есть и другие цели, среди них — угроза оказаться в центре реального вооружённого конфликта, пусть и "регионального масштаба", как пишет в своём докладе Хукер, которая должна, по мнению организаторов этой информационной атаки, стимулировать отток населения, то есть производительных сил, и, как следствие, обрушить экономику региона.

Особый интерес у докладчиков вызывает реакция военнослужащих. Такое сообщение выглядит как откровенная попытка деморализовать российскую группировку, базирующуюся в Калининградской области, внушив им, что в случае войны с НАТО российский анклав сразу же будет отрезан от основных сил и ему придётся драться в условиях полного окружения. То есть натовские аналитики угрожают российским войскам котлом.

При этом важно понимать, что частое упоминание одной и той же бредовой мысли о близящемся "захвате силами НАТО Калининградской области" со временем обязательно приведёт к тому, что в неизбежность близкого конфликта с НАТО и потери Калининградской области поверят: вода, как известно, камень точит, а часто повторяемая "из всех утюгов" ложь начинает восприниматься как правда. Хукер в этом плане не стратег, а один из статистов, через которого вбрасывается очередная порция дезинформации. И таких статистов у НАТО миллион.

Кроме того, в недрах натовских штабов вполне может отрабатываться и особый сценарий "Кёнигсбергской весны": положение Калининградской области — изолированное, оно в чём-то напоминает положение Крыма; в случае начала "регионального конфликта" (по Хукеру) "пятая колонна" может устроить в Калининграде свой "Майдан" ровно по украинскому сценарию — "за воссоединение с братской неметчиной". То есть, случись чего, НАТО Калининград "отожмут". И здесь есть о чём задуматься: в Калининграде и области действительно выросло уже целое поколение молодых людей, которые побывали во всех странах Европы, но ещё ни разу не были в "материковой" России. Для них Европа — центр дум и стремлений, а Россия — окраина.