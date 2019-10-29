Кто и зачем пытается приравнять Сталина к Гитлеру?

Журналист и депутат Андрей Медведев — о войнах памяти и о том, как избежать искажений в собственной истории.

Московский книжный магазин "Молодая гвардия" отказался продавать и вернул издателям свежий номер исторического журнала "Дилетант", одной из тем которого стал советско-германский пакт 1939 года. По сообщениям СМИ, причиной возврата стала свастика, изображённая на обложке. В магазине посчитали, что это может стать поводом для обвинений в пропаганде нацизма. Без всяких сомнений, это очередной шаг в построении идеологемы "Сталин равно Гитлер" и "это они развязали Вторую мировую войну". Причём внедряют это для российского общества, так сказать, для внутреннего потребления. На Западе уже давно решили, что это так.

Так совпало, что я сейчас работаю над документальным проектом и читаю работы как немецких историков, так и отечественных, все документы той эпохи. Так вот, Сталин с 1931 года прямо говорит о неизбежности войны в Европе. В 1934-м на XVII съезде партии он заявляет: "Опять, как и в 1914 году, на первый план выдвигаются партии воинствующего империализма, партии войны и реванша. Дело явным образом идёт к новой войне".

Через пять лет, весной 1939-го, задолго до заключения пакта Сталин на XVIII съезде говорит, что "идёт мировая война".

"Война, так незаметно подкравшаяся к народам, втянула в свою орбиту свыше пятисот миллионов населения, распространив сферу своего действия на громадную территорию — от Тяньцзиня, Шанхая и Кантона через Абиссинию до Гибралтара. Новая империалистическая война стала фактом".

А почему он говорит об этом? А всё очень просто: Италия захватила Абиссинию. Идёт война в Испании, Япония после захвата Маньчжурии начала войну в Китае. Запад — Англия и Франция — уже скормили Гитлеру Австрию, уже состоялся Мюнхенский сговор и Гитлер получил Чехословакию. Точнее, Запад предал чехов и думал этим откупиться от немцев. Польша — ах, ну да, невинная Польша, которую слопали два тирана, — участвовала во вторжении в Чехословакию, вместе с немцами устраивала приграничную провокацию перед вторжением и готовится к войне с СССР. На стороне Германии, потому что лидеры мечтают о Польше "от моря до моря". Правда, не знают, что Гитлер уже решил её судьбу чуть иначе.

И самое главное — все до одной попытки СССР построить хоть какую-то архитектуру совместной безопасности отвергаются. А потому что Лондон и Париж думают, что Гитлер пойдёт сначала на СССР, а это же чудо как прекрасно. Потому что большевиков чужими руками придушить очень хочется.

Всего этого авторы "Дилетанта" — они же авторы опроса "Надо ли было сдать Ленинград" — не знать не могут. Соответственно, повторюсь, всё, что делается, делается осознанно и умышленно. Это идеологическая война против России. Уже не против СССР даже. Они так и будут повторять эту ложь, так и будут не замечать ни Мюнхен, ни Австрию, ни Судеты, ни войну в Китае.

И, конечно, пока мы сами не пересмотрим подход к истории и не поднимем вопрос о точке отсчёта Второй мировой хотя бы на внутреннем контуре, нашу историю будут искажать все кому не лень.