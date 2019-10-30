Пир во время скорби. В Пулково устраивают пляски на костях

Журналист Игорь Мальцев — о том, что годовщину трагедии над Синаем и Хэллоуин нужно разводить, но "пярщики от бога" не утруждают себя ни этикой, ни эмпатией.

31 октября 2015 года сотрудник сервисной службы аэропорта Шарм-эль-Шейх принёс в хвостовую часть самолёта взрывное устройство. Самолёт был русский, и летел он в питерский аэропорт Пулково. Через 23 минуты связь с самолётом была потеряна, и его обломки обнаружили возле города Нехель. 224 человека — это самая крупная катастрофа в воздухе для российских авиаперевозчиков. И это самое массовое убийство жителей этого города со времён войны.

Трагедия такого масштаба нанесла рану всем жителям Санкт-Петербурга. И шрамы не заживают до сих пор. Родственники погибших пытаются хоть как-то преодолеть горе. Но времени прошло слишком мало.

"Конечно, сложно, особенно на годовщину. Всё как будто заново переживаешь в эти дни, но мы стараемся жить дальше, сохраняя светлую память о наших девочках. Завтрашний день проведём с мамой дома в Пскове в кругу друзей Иры и Алисы. Мама пойдёт в храм утром, а потом поедем на кладбище, возложим цветы у могилы. С такими вещами нельзя смириться. Эта боль теперь с нами навсегда", — рассказали журналисту Ольге Первушкиной родные Ирины и Алисы Витальевых, летевших этим рейсом.

И таких рассказов и признаний в эти дни много. Потому что гибель такого количества людей в необъявленной войне затронула напрямую тысячи их близких и друзей.

Как город отмечает этот день?

Обычно 31 октября, в день годовщины трагедии, организованы поминальная панихида в Троице-Измайловском соборе, памятные мероприятия во Всеволожске у мемориала "Сад памяти", панихида в часовне "Божьей матери Благодатное небо". И не стоит обсуждать, много это или мало, потому что у горя нет правил и законов. Есть только довольно условные законы психологии. И ещё некие этические правила, неписаные, но довольно понятные. Во всяком случае большинству людей.

Но не всем. Поэтому поговорим об этике.

Тут у нас новый весёлый праздник Хэллоуин нарисовался, и он довольно популярен, несмотря на то что Милонов против. Собственно, на то нам и даны такие персонажи, как Милонов, чтобы послушать его и сделать наоборот. Но иногда даже в его речах есть зерно. Потому что есть масса того, против чего он выступает, но иногда встаёт вопрос об уместности и реализации. И тогда депутат оказывается частично прав. Как те самые сломанные часы — два раза в сутки.

Вот с Хэллоуином ровно так же, как с коммунизмом и гомосексуализмом, — прикольные по сути затеи, но вот вечно проблема с реализацией и контекстом.

Поэтому, когда в "Фейсбуке" написала свой пост жительница Питера Александра Флейшман, по коже пробежал могильный холод. "В день годовщины Пулково устраивает вечеринку с тыквами и аквагримом. В этом самолёте, сбитом над Египтом, летели очень близкие нашей семье люди, а их дети мгновенно стали сиротами. Когда я написала, что идея делать Halloween в этот день — глупость, меня просто зачистили". (Авторский стиль сохранён.) Не то чтобы мы не поверили автору, но пошли проверить, и надо же — всё так и даже ещё интереснее. Официальный аккаунт аэропорта Пулково сообщает: "Пассажирам международных рейсов на заметку! 30 и 31 октября в зоне Duty Free аэропорта Пулково все желающие могут сделать себе яркий аквагрим. Приглашаем присоединиться к празднику Happy Halloween от Dufry и раскрасить свой полёт... Создавайте яркие образы, выкладывайте в stories… желаем приятных полётов из Пулково". И мы опять занудно про уместность. Ну не стоит проводить поп-версию Дня Всех Святых в Пулково в тот же день, когда рейс "Когалымавия" так и не долетел до Пулково. Но это версия здорового человека. Вполне может быть какая-то альтернативная точка зрения. Ну, очень альтернативная.

Я понимаю, что выросло поколение, лишённое эмпатии напрочь, и почему-то это поколение концентрируется в районе работы по найму в области маркетинга и пиара. Наверное, им мама сказала, что руки должны быть в тепле. От этой общей нравственной кататонии всё и происходит.

Интересно, они хоть ухом поведут, если прийти к ним на праздник в Duty Free, нарядившись в реально хэллоуинский костюм — в костюм работника сервисных служб аэропорта Шарм-эль-Шейх с убедительным свёртком, из которого торчат провода?