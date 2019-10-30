Любовь и похоронщики. Какой бизнес спонсирует выборы и отпуска Соболь

Блогер Елена Иванова задумалась о количестве нолей в спонсорской помощи, которую переводят на деятельность оппозиционерки Любови Соболь представители похоронного бизнеса.

Итак, СМИ наконец-то подобрались к Любови Соболь. Появились вопросы: откуда, действительно, у бабушки бриллианты? На какие деньги, собственно, Любовь проводила свою предвыборную кампанию и за счёт каких средств она каждый месяц ездит за границу?

После того как начались блокировки счетов не только лидеров и членов ФБК, но и счетов родственников этих борцов из России будущего, выяснилось, что схема получения спонсорских денег абсолютно проста. Спонсоры оппозиции переводят деньги на подставные счета лиц, якобы не связанных трудовым договором с ФБК. Эти лица далее переводят многомиллионные суммы, начиная с десятков и заканчивая сотнями миллионов рублей, на счета ФБК, якобы демонстрируя, что жертвуют на благое дело. Понимаете, как всё элементарно?

В расследовании ИА ФАН был обнаружен факт спонсорской помощи предвыборной кампании Любы в размере пяти миллионов рублей от группы бизнесменов, связанных с похоронной мафией. Думаю, что это только небольшая часть того, что удалось обнаружить журналистам. На самом же деле в помощи от похоронщиков нолей может оказаться намного больше.

Ведь пять миллионов для Любы — это даже не повод для уголовки. Я уже не говорю про постоять перед автозаком на протестных митингах и подавиться колбасой в туалете Мосизбиркома. А если у кого источники хромают, читайте внимательнее между строк журналистских расследований, и картинка станет чётче. Не будьте как Люба.