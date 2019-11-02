Юнармия — это по-взрослому

Военный эксперт Владислав Шурыгин — о развитии и успехах общественного военно-патриотического движения.

На недавнем селекторном совещании руководящего состава Вооружённых сил РФ одной из тем обсуждения стал анализ того, как идёт работа в рамках "Юнармии" — детско-юношеского военно-патриотического общественного движения. Созданное в январе 2016 года, оно имеет своей целью объединение сотен военно-патриотических кружков и клубов во всех регионах страны в единую структуру, которая уже в масштабах страны будет заниматься патриотическим воспитанием детей и школьников, развивать у них такие ключевые качества, как интернационализм, гражданственность, любовь к своему отечеству. "Мы хотим, чтобы выросло поколение граждан доброжелательных и отзывчивых, бережно относящихся к истории и традициям России, готовых строить светлое будущее для себя и своей страны", — так сформулировали задачи и цели движения его учредители. И неудивительно, что главным "куратором" юнармии стало Министерство обороны России.

Конечно, такая инициатива военных не могла не вызвать негативной реакции у тех, кого принято сегодня называть либералами. Посыпались обвинения в том, что военные пытаются "милитаризировать" российское общество, что они грубо калечат психику детей, что армия вообще занялась не своим делом и пытается подменить Министерство просвещения. При этом критики лукаво забыли, а точнее проигнорировали факты отечественной истории.

На протяжении столетий Русская, а затем Советская армия занималась воспитанием молодёжи. В императорской России действовали десятки военных школ и кадетских корпусов, открывавших детям двери к образованию, служивших своего рода социальными лифтами. Кадетами были автор словаря русского языка Владимир Даль, писатель Александр Радищев, музыкант Николай Римский-Корсаков.

В Советской армии в самые трудные годы Великой Отечественной войны существовал институт "сыновей полка" — детей сирот, заботу о которых брала на себя армия, а в августе 1943 года постановлением Совета народных комиссаров СССР № 901 "О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобождённых от немецкой оккупации" специально для детей-сирот в стране были созданы Суворовские военные училища, где многие тысячи мальчишек получили путёвку в жизнь. При этом никакой "милитаризации" сознания не произошло. Выпускниками военных школ и суворовцами были известный востоковед Владимир Макаренко, тележурналист Юрий Подкопаев, священник Андрей Ткачёв и даже известный музыкант, продюсер Стас Намин. Поэтому инициатива создания юнармии и опека её со стороны армии — это традиция, проверенная временем.

В своём докладе глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу главным достижением назвал то, что военно-патриотические мероприятия юнармии превратились для ребят из скучной повинности в интересное и полезное занятие. Это и военно-спортивная игра "Победа", объединившая более 138 тысяч мальчишек и девчонок. Это летние лагеря, где в каникулы отдохнули свыше 114 тысяч юнармейцев. Это и Географический диктант, который написали свыше 40 тысяч ребят.

Конечно, за эти годы было преодолено немало трудностей. И прежде всего организационного характера. Движение складывалось из объединения сотен военно-патриотических клубов и отрядов. И было очень важно, с одной стороны, сохранить их индивидуальность, традиции — а некоторые клубы к этому моменту существовали уже не одно десятилетие, а с другой — сложить их в единое движение с общим уставом, целями и руководством. И сегодня можно утверждать, что юнармия состоялась! За четыре года юнармия прошла долгий путь, увеличив свои ряды с 26 тысяч ребят до 260 тысяч — в десять раз! И в этом огромная заслуга руководства Министерства обороны и лично Сергея Шойгу, которые всячески поддерживают развитие движения и держат его в фокусе своего внимания.

Чем же привлекательна сегодня юнармия для ребят? Конечно, прежде всего, это увлекательным и интересным проведением досуга. Юнармейцы занимаются спортом, туризмом, изучают современную технику, посещают музеи и мемориалы, встречаются с известными людьми — спортсменами, космонавтами, Героями России, деятелями культуры. Конечно, это существенно расширяет кругозор ребят.

Помогает им лучше узнать окружающий их взрослый мир, выбрать то, что им нравится, и определиться с выбором будущей профессии. Есть у юнармии и вполне практические преференции, активные участники движения при поступлении в вузы получают дополнительные баллы, так что юнармия — это ещё и своего рода социальный лифт. Кто-то выбирает армейскую стезю, кто-то находит себя в гражданских профессиях. Но главное, что юнармейцы вырастают сознательными и духовно зрелыми людьми.

Хотя "Юнармия" — общественная организация и прямого финансирования от государства не получает, родители за членство ребёнка в движении не платят ни копейки. Даже форму детям предоставляют бесплатно. Красный берет, бежевый костюм и берцы с алыми шнурками — парадный вариант формы, который оказался не только эффектным внешне, но и практичным в полевых условиях.

За четыре года развития юнармии проявилось ещё одно качество, которое стало одним из важнейших для движения. Юнармия стала настоящей школой интернационализма. Действующие во всех регионах и городах юнармейские отряды не на словах, а на деле объединяют ребят разных национальностей, разных конфессий и сплачивают их вокруг главной и непреходящей ценности — нашего Отечества, России.