Louis Vuitton: дело в сундуке

Журналист, автор телеграм-канала Mur Мадонна Мур — о смерти модельера всемирно известного бренда Патрика-Луи Вюиттона.

В пятницу стало известно, что умер Патрик-Луи Вюиттон — праправнук основателя легендарного модного дома Louis Vuitton. Чтобы понять философию бренда, достаточно узнать биографию создателя — Луи Вюиттона.

Он работал столяром в мастерской своего отца и прошёл пешком до Парижа 400 километров. Луи Вюиттон устроился учеником в мастерскую и начал делать свои дорожные сундуки. Так и появился дом Louis Vuitton, который выпускал первое время только сундуки.

Торговый дом позже разбавил свой ассортимент одеждой и парфюмерией, но по сей день сундуки, чемоданы и сумки приносят компании львиную часть доходов. Сундуки LV стали показателем статуса и достатка наряду с легендарными сумками Hermes Birkin. Ещё бы, одна узнаваемая коробка стоит от двух миллионов рублей.

Если хорошо подумать, то, кроме сундуков и сумок, у Louis Vuitton ничего культового и нет. Я имею в виду одежду, обувь, парфюмерию. Да, дом проводит очень пышные показы с моделями Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Беллой Хадид и прочими, но люди помнят именно показы, а не сами вещи. А это не знак качества.

Другое дело Россия — тут основной клиентурой дома являются дети видных бизнесменов и депутатов, светские дамы, рэперы, представители музыкальной индустрии. Почему? Всё в легендарной монограмме. Вещи Louis Vuitton издалека кричат о своём люксовом происхождении. А желание показывать своё богатство у россиян никуда не пропадало. В отличие, например, от Запада.

Справедливости ради стоит сказать, что корпорация LVMH сейчас активно развивает направление одежды.

В прошлом году дизайнером мужской линейки назначили Вирджила Абло — основателя молодого бренда Off-White. С его помощью компания планировала открыть второе дыхание запылившегося бренда, а заодно привлечь в свои ряды поколения Y и Z.

С приходом Абло интерес к марке действительно вырос, но за счёт его медийности и хайпа. Абло тесно дружит с семейством Канье Уэста и Ким Кардашьян, и привлечение инфлюенсеров такого уровня, конечно, сделало своё дело.

Кстати, приобретение сумок, чемоданов и сундуков LV — очень выгодная инвестиция. Вещи практически не падают в цене, а спустя десятки лет они станут антиквариатом. Например, в Харькове фермеры нашли 140-летний антикварный сундук Louis Vuitton, в котором просто хранили кукурузу. Стоимость его может достигать 20 миллионов рублей.