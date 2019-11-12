Кто и зачем собирает таксистов на митинги

Блогер Елена Иванова — о том, кто может стоять за сообщениями в телеграм-каналах о готовящихся митингах таксистов.

В сообществах некоторых крупных телеграм-каналов с лета муссируется информация об организации движения "Бойкот-2019", которое якобы организовали водители такси по всей России для борьбы с мизерными, по их мнению, заработками.

Стартовала акция протеста в Воронеже. СМИ её практически не освещали, и ничем выдающимся она не запомнилась ни для участников, ни для тех, кому, собственно, акция протеста и адресовалась — агрегаторам перевозок пассажиров.

Сообщество водителей такси планирует, а точнее — усиленно подстрекает, создавая паническое информационное поле в Рунете, к проведению недельной забастовки против завышенных требований агрегаторов, низких тарифов на поездки для пассажиров, а также засилья фиксированных тарифов, которые съедают основную часть выручки. Всё это опять же — по мнению самих революционеров-водителей.

Всё бы ничего: люди недовольны и желают выразить своё возмущение, изменить опостылевший алгоритм работы и увеличить свою прибыль. Не так ли?

Только вот что настораживает: как среднестатистический пользователь столичного такси я ни разу не "пересеклась" с таксистом, пользующимся "Телеграмом", "Твиттером" или "Фейсбуком". От слова "совсем".

Любитель напугать из-за угла блогер Незыгарь — один из тех провокаторов, которые распространяют в своих каналах личные домыслы и предположения об анонсируемом ими протестном движении, вуалируя их под "достоверную информацию".

И тут опять возникают вопросы: откуда поступает информация; какой великий таксист спонсирует этот информационный "кипишь" в Рунете; если гулянья не мирные, то кому именно протест предназначается; каковы истинные цели кураторов данных гастролей общества недовольных таксистов.

Совсем недавно либеральное верховенство предприняло неудачную попытку расшатать ситуацию на фоне проблем в области столичной и региональной медицины. Для чего Алексей Навальный на скорую руку соорудил "Альянс врачей". Но СМИ быстро вычислили всех подставных героев, а также представили общественности реальные доказательства благосостояния засветившихся в альянсе медиков.

Если вам захочется промониторить мнение таксистов относительно новой декабрьской революции, то возьмите в руки смартфон, закажите машину и с вероятностью 100% за время поездки узнаете, что претензии водителя в реальности адресованы только к агрегатору перевозок. При условии, что таксист всё же будет русским, а не из приезжих азиатов-москвичей, которые не то что про "Телеграм" и Незыгаря не слышали, но и слов таких с первого раза не произнесут, подумав, что это русский мат. Никто из местных не слышал о "шатании режима", попытках свергнуть власть, о том, что планируется акция протеста, да ещё и длиной в неделю. Вы можете представить себе таксиста, который не работает неделю на линии? Вчера водитель такси, которое я заказала, очень хохотал над этой идеей и решил, что я так глупо шучу.

Интересно, после того как протест голодающих и измождённых таксистов провалится, кого следующего определят в сакральную жертву? Сотрудников сферы ЖКХ? Или представительниц древнейшей профессии?

Ох, не будьте ведомыми. Будьте собой и находите смысл между строк, блуждая на просторах "Телеграма".