Расплата за кота Виктора. Как соцсети мстят "Аэрофлоту"

Писатель и журналист Дмитрий Петровский — о чёрном пиаре главного перевозчика и о том, как общество отреагировало на наказание владельца кота из Владивостока.

Неделю назад, если бы кто-то сказал "толстый кот", любой из нас подумал бы про какого-то своего, знакомого одному ему упитанного усато-хвостатого. Теперь мы, пользователи Сети, знаем, что у толстого кота есть имя — его зовут Виктор, и он звезда. Более того, мы все прекрасно знаем, как это получилось.

Михаил Галин собирался лететь со своим питомцем из Москвы во Владивосток, кот весил на два килограмма больше нормы, и сотрудница у стойки регистрации потребовала, чтобы кота Виктора с его переноской поместили в багажный отсек. Хозяин не захотел подвергать любимца стрессу, поменял билет, а на следующий день на контрольном взвешивании подменил его более худым животным, договорившись с друзьями.

После взвешивания в переноску снова вернули Виктора, вместе с хозяином он благополучно долетел до Владивостока, довольный Михаил запостил историю в "Фейсбуке". И тут сработал эффект соцсетей: история завирусилась, вызвала дискуссию, "Аэрофлот" решил сыграть в принципиальность и наказал Галина, отобрав у него 370 000 бонусных миль (для понимания: билет Москва — Таллин стоит десять тысяч).

А дальше случилось ожидаемое: соцсети грудью встали на защиту Виктора. Мем "Я/МЫ толстый кот" появился практически моментально. "Говорят, не повезёт, если толстый кот попал в "Аэрофлот", — распевали интернет-обитатели на мотив старого хита группы "Браво". Виктора фотошопили к логотипам всех компаний, от "Люфтганзы" до "ЮТэйра" (последние даже сделали официальную рекламу со слоганом "Нас и здесь неплохо кормят"), а заодно придумали нового перевозчика — "Аэрокота" (слоган: "Два килограмма — это не преступление"). Про кота спросили даже Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента, который, правда, от комментариев отказался.

Более того, на хайп начали вспрыгивать всевозможные бренды, используя его как повод для своей рекламы. В течение нескольких дней один банк пообещал коту Виктору и его хозяину десять тысяч универсальных миль, сеть зоомагазинов подарила ему бонусы на приобретение кошачьей еды, а хоккейный клуб из Владивостока пригласил на индивидуальную тренировку (видимо, чтобы сбросить вес).

Апофеозом истории стала новость об инвестиционной компании, которая якобы подарила Михаилу акции "Аэрофлота", сделав его и кота Виктора уже совладельцами обидчиков. Правда, о количестве переданных акций не сообщается. Но нам очень приятно представить себе Виктора, входящего на задних лапах, подобно булгаковскому Бегемоту, в зал, где собираются акционеры компании. Наверное, он улёгся бы посредине стола на самые важные документы (коты всегда делают именно так) и, пока председатель совета директоров виновато чесал бы его за ушком, важно промурлыкал: "Ну что, вы поняли, что котиков обижать нельзя?"

Да, Виктор, мы поняли. И уж точно это понял "Аэрофлот". Самое обидное для них — это то, что компания формально права: ограничение по весу указано в своде правил, сотрудница стойки просто соблюдала служебную инструкцию. Отчего-то котов с лишним весом, в отличие от людей, ущемляют в правах. Но правота эта, как оказалось, не произвела на пользователей (и потенциальных клиентов перевозчика) ровно никакого впечатления. Потому что, с одной стороны, какие-то дурацкие инструкции, по которым животное весом восемь килограммов можно брать с собой в салон, а такое же животное, но чуть полнее — уже нельзя. А с другой стороны — вот котик: толстый, уютный, домашний, которого предлагают посадить в тёмный, гудящий багажный отсек.

Кот вышел победителем и преподал важный урок пиарщикам всей страны. Он напомнил, что время изменилось и что с пользователями, а тем более с клиентами больше нельзя разговаривать шершавым языком инструкций. Что важно чувствовать их настроение, не оскорблять их чувство справедливости, быть, как ни банально это звучит, гуманистом. Что иногда соблюсти инструкцию для бизнеса может оказаться более убыточным, чем её нарушить.

И да — котики это священные животные Интернета. И обижать их никак нельзя.