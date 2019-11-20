Call of Duty: Modern Warfare. В индустрию игр пришла русофобия

Публицист и рэпер Ричард Семашков — о том, как в новой версии игры русские десантники бегают по горящему дому, чтобы убить женщин и детей.

Недавно вышла новая версия суперпопулярной стрелялки Call of Duty: Modern Warfare. Помню, ещё в школе мы любили в неё поиграть и обсудить сюжет, хотя уже тогда замечали очевидные расхождения в истории.

Новый вариант игры подвергся серьёзной критике со стороны российских пользователей, тем самым серьёзно уронив рейтинг. А особый ивент, который организовывала компания Activision с тремя командами русских стримеров, пошёл не по сценарию.

Первопроходец российского видеоблогинга Илья Мэддисон за полчаса до старта стрима опубликовал твитты, где заявил, что сюжет этой игры выходит за рамки добра и зла и что "шквариться об эти помои" он отказывается. Таким образом самый известный российский стример отказался от сотрудничества и гонорара в миллион рублей.

"Играть в откровенно преступную игру, где прямым текстом говорится, что армия нашей страны — это террористы, это надо быть полным уродом", — заявил Илья. Он также добавил, что "почти на сто процентов уверен, что этот кусок *** обязаны запретить".

Понятно, что дистрибьюторы игры догадывались, что русским может что-то не понравиться, поэтому пытались сгладить, замаскировать острые русофобские углы.

Например, для русскоязычного варианта игры белые каски заменили на зелёные. Но достаточно заглянуть в английский вариант игры, и мы видим, что вражеские войска названы russian soldiers, а в адаптации для нас — это "люди Баркова" — главного злодея игры. В Сирии русские опять же представлены абсолютным злом. По сюжету в порядке вещей, когда представители именно нашего народа изощрённо вешают гражданских и заставляют смотреть на это пытающуюся отвернуться женщину.

Это вам не медведи с балалайками, но русских и в этой стране умудрились одеть в тёплые "горки". Более того, на военных машинах почему-то красуются красные звёзды. А почему тогда не герб Российской империи?

Разработчики, конечно же, виляли хвостом перед журналистами и игровыми сообществами, объясняя, что там есть как хорошие русские, так и плохие. ФСБ типа сотрудничает с западными спецслужбами, а война типа штука сложная. На деле же выходит, что безумных россиян там нужно только мочить. Исключением стал только один русский, который работает на ЦРУ, а вот западных негодяев геймерам обнаружить не удалось.

В ходе игры появляются гениальные моменты, достойные большого голливудского кинополотна: русского десантника ранят ножом в живот, но он не спешит перевязаться или передохнуть, потому что ему надо бежать по горящему дому, чтобы найти и, внимание, — убить детей.

Тут ещё можно припомнить любопытный фрагмент игровой версии 2009 года, в котором закадровым голосом в лифте произносится фраза: "Ни слова по-русски", ставшая крылатой. Персонаж — русский агент под прикрытием в стане террористов, у него два варианта действий: он может пройти уровень, не убив никого из мирных граждан, а может всех расстрелять в аэропорту Шереметьево. Заданные характеристики объясняются тем, что "он же русский, кто знает, что там у него в голове".

Понятно, что игра, которая многократно окупается уже в день выхода, просто зарабатывает деньги и, возможно, подобной тактикой пытается зарабатывать себе баллы на Западе. Поскольку основная аудитория игры находится не в России. Это просто капитализм, ничего личного.

Меня не перестаёт удивлять цинизм популярных либеральных СМИ, которые написали большие тексты в защиту любимой Call of Duty, что якобы некоторые преувеличивают русофобию в этой игре. Не сомневаюсь, что эти ребята хотят, чтобы огромное количество школьников учили историю по такой игре.

Тем более неожиданно выглядит воспетый либеральными СМИ и не замеченный в "патриотических угарах" стример, который прямо говорит, что это лютый ***. Напомню, "Лента" называла Илью Мэддисона культовым обзорщиком компьютерных игр, а "Газета.ру" говорила о нём как о первом популярном летсплеере в России.

А парень, увидев сюжет новой популярной игры, отказался от денег и решил, что играть в эту чушь выше его сил. Но даже в ситуации, когда им в лицо говорят специалисты и звёзды компьютерных игр о невероятном бреде, они никогда не отвернутся от тех, кто с радостью изобразит русских зверями.

Это большая проблема нашего государства, которое не обращает должного внимания на переписывание истории и производство компьютерных игр. Сейчас эта индустрия выглядит как чёрный рынок истории, на котором любой российский школьник может выбрать себе собственное мировоззрение, идущее вразрез с реальными событиями, происходившими в нашей стране. Вероятно, что и вразрез с тем, за что воевали и погибали наши деды и прадеды. Учась по таким стрелялкам, многие школьники будут думать, что русские солдаты — это террористы. Добро пожаловать в новый мир химер и призраков Отечества.