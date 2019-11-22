Роба про запас. Гимн России от "Касты"

Публицист и рэпер Ричард Семашков — о том, как "Каста" предложила президенту свой гимн России и почему это больше похоже на либеральную перестроечную попсу.

Отцы русского рэпа и, наверное, самая уважаемая группа в этом жанре — "Каста" — решили, что доросли до того, чтобы записать видеообращение к президенту и предложить собственный гимн России.

"Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь" плавно переросло в "сегодня ты читаешь рэп, а завтра точишь гимна крепь". Если посмотреть на получившийся результат — разница небольшая.

Они его написали, потому что официальный Гимн Российской Федерации не вызывает у них серьёзного и сильного чувства.

— Наш гимн России созвучен истории страны. Про каждую строку каждый россиянин сможет сказать, что это про него. Мы проговариваем то, что должно быть проговорено хотя бы с психологической точки зрения, — заявила группа "Каста" на своём официальном сайте.

Но созвучен этот гимн, может быть, с радио "Эхо Москвы" или с самими рэперами, но уж точно не с историей страны. Я, как россиянин, не могу сказать, что это всё про меня. Я этот гимн еле до конца дослушал.

Если вы подумали, что прямо в самом гимне есть строчки про то, что мы дети рабов и убийц, то вы не ошиблись:

Внуки тех, кто забирал на допрос, на расстрел, внуки тех, кто на каторге истлел, чей пропал в архиве след, — это мы Группа "Каста"

Или:

Смогли робу сорвать с себя, но жаль выбрасывать, сложили про запас её Группа "Каста"

Могу представить, с каким радостным лицом смотрел этот клип какой-нибудь Юрий Дудь, возможно, даже задумался о второй части "Колымы".

Кто не уехал, тот расстрелян был или замучен. Народ, оставшийся без своих лучших Группа "Каста"

Ну а что! Стоим мы такие черномазые (лучших-то с нами больше нет) в робах и перекрываем путь "Бессмертному полку", потому что помним только плохое, и нечего тут праздновать и гордиться своими дедами и победами.

Вот всё, что есть плохое, омерзительное, циничное и преступное на этой земле, оно вот здесь — тут русский человек должен бить себя в грудь и плакать, желательно на коленях, истошно вопя: "Это мы!"

Знаете, какие слова в гимне, скажем, Германии?

Германия, Германия превыше всего, важнее всего в мире! Когда во все времена для защиты и борьбы мы объединяемся как братья. От реки Маас до Немана, от реки Адидже до реки Белт. Германия, Германия превыше всего, важнее всего в мире! Гимн Германии

Группа Rammstein один из последних клипов посвятила великой Германии, и там не было этого звенящего покаяния. Напротив, она показывает, что Германия сложная, противоречивая, иногда холодная, но не любить её невозможно. И, представьте себе, ни в гимне, ни в текстах самой популярной группы на немецком языке ничего нет про холокост со всеми этими печами, расстрелами и гитлерами.

Было бы весело подкинуть (одолжить) им на время нашу самую популярную рэп-группу, чтобы те и им гимн написали, да ещё и с обращением к Меркель. Потому что некоторые вещи "должны быть проговорены хотя бы с психологической точки зрения".

Забавно, что группа "Каста" неоднократно признавалась, что им стыдно за некоторые свои ранние песни (как нам теперь стыдно за поздние). И я всегда думал, что речь идёт о каких-то вещах, связанных с наркотиками, а теперь не исключаю, что они имели в виду одну из самых популярных своих песен, где поётся:

Не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше. Слышишь, говорят, отсюда надо сваливать. По идее, встать на ноги, завести семью, растить детей. И, может, это правильно. Но прошлое не может быть оставлено и брошено, позже найдено Группа "Каста"

Это вам не пафосная пошлость по нотам, которую они хотят президенту отправить.

Причём бог с ними, с либерализмом, со странными взглядами, которые как-то уместились в простых (в прошлом) ростовских пацанах; с этим безумным рвением покаяться за всю историю России — книг по истории при этом не читая. Нельзя отказывать в таланте любому человеку с любым мировоззрением. Мы все разные, и это прекрасно. Но забавно, что весь этот рэп-либерализм выглядит так, будто детский сад взбунтовался и начал рисовать мелом на доске какие-то каракули.

Они даже сами не догадываются, что это их, как бы сказать… произведение как две капли воды похоже на перестроечную эстраду. Там не только рок был демократический, но и попса. Вставали плечом к плечу, обнимались и пели.

Так вот, я это петь не хочу.