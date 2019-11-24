Первые контуры обновления партии власти

Политолог Павел Данилин — о процессе обновления "Единой России" и новых лицах из регионов.

Кадровое обновление, о необходимости которого заявил президент Владимир Путин, не могло не коснуться ведущей политической силы страны — "Единой России". Оно ярко проявилось в обилии новых лиц на выборах всех уровней и в появлении новых партийных лидеров в региональных отделениях.

Процесс обновления партии начался с прихода осенью 2017 года на должность секретаря генерального совета ЕР Андрея Турчака. Тогда же Центральный исполнительный комитет партии возглавил Александр Борисов, а руководить политическим управлением аппарата ЦИК стал Роман Романов (с этого года он руководит управлением кадровой политики и образовательных проектов).

Этим руководителям удалось добиться высоких темпов обновления партии. Так, более 58% кандидатов от ЕР в прошедшей предвыборной кампании участвовали в выборах впервые. В 20 регионах избраны новые секретари региональных отделений.

О том, что запрос на обновление партии присутствует в обществе, говорили накануне и социологи. По данным ВЦИОМа, респонденты высказываются за то, чтобы партия стала ближе к людям, её ряды пополнила молодёжь, а руководящие органы были обновлены. Да, за "Единую Россию" голосует большинство, но это не повод для самоуспокоения. Это большинство требует, чтобы партия значительно обновилась.

Состоявшийся 23 ноября XIX съезд партии "Единая Россия" в полной мере оправдал надежды на продолжение обновления, сохранив при этом преемственность. Так, ротация генерального совета партии составила 15%, и дело даже не в цифрах, а в личностях новых членов. Все они полностью отвечают требованиям к политикам нового типа. Они умеют работать с людьми, исповедуют принципы открытости, эффективно реализуют проекты (в том числе в социальной сфере).

Так, заместителем председателя генсовета стал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он известен как специалист в борьбе с коррупцией и отменный оратор. Его перу принадлежат многие громкие разоблачения, но прежде всего, он умелый коммуникатор, этим он и займётся в партии — взаимодействием с гражданским обществом. Не секрет, что в последнее время коммуникация с людьми в "Единой России" выстраивалась не всегда эффективно. Приход Хинштейна даёт уверенность в том, что партийная позиция будет донесена без искажений, а мнение гражданского общества будет в полной мере учитываться единороссами.

Другой новый заместитель председателя генсовета Сергей Перминов досконально знает проблемы регионального уровня, поскольку до последнего времени являлся вице-губернатором Ленинградской области. Он прекрасно осведомлён о том, как работают муниципалитеты, какие проблемы существуют на местах. Его опыт и знания должны помочь партии без потерь пройти предстоящие электоральные битвы. В зоне ответственности Перминова избирательные кампании всех уровней.

Также обращают на себя внимание и новые члены генсовета, такие как Мария Львова-Белова и Ольга Амельченкова. Львова-Белова инициировала в родной Пензе целый ряд проектов для людей с ограниченными возможностями. В своей новой партийной ипостаси она займётся вопросами развития гражданского общества. Работа "Единой России" с НКО, безусловно, требует улучшения, и новые лица должны её активизировать.

Амельченкова известна как лидер движения "Волонтёры победы". В "Единой России" она стала сопредседателем рабочей группы по работе с молодёжью. Привлечение в ряды партии молодых людей — это неотъемлемая часть процесса обновления. Об омоложении партии говорили люди, отвечая на вопросы ВЦИОМа. Опыт волонтёрского движения вполне может быть перенесён и на партийную работу, что привлечёт к "Единой России" множество активных и социально ответственных молодых людей. Но проблема имеет и другую сторону, не только молодёжь надо заинтересовать партией, но и саму партию заинтересовать молодёжью. Задачи сложные, но, учитывая успехи Амельченковой на ниве волонтёрства, она вполне может с ними справиться.

Нельзя упустить из вида и создание проектного офиса внутри исполкома "Единой России". Его возглавит министр внутренней политики Нижегородской области Роман Любарский. Это назначение неслучайно, поскольку именно в этом регионе внутриполитические процессы отличаются высокой степенью организованности. В задачи Любарского также будут входить вопросы избирательных кампаний.

Таким образом, процесс обновления "Единой России" запущен, он ещё пока далёк от завершения, но первые его контуры уже отчётливо проявились в решениях XIX съезда. И эти решения вызывают уверенность в том, что обновлённая "Единая Россия" сохранит свою стабилизирующую роль и станет эффективным каналом коммуникации общества с властью.