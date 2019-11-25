Лайфхак для чиновников. Как распилить деньги на логотипе города

Режиссёр и сценарист Антон Коваленко — о том, как в России появились шедевры брендирования "Череп овец" и "Ас трах Ань".

Новый туристический логотип от Смольного напугал бы даже самого смелого авантюриста Пикассо. С умным видом чиновники представили бирюзовый круг с надписью и заявили: "Это теперь символ города". Который стоит 7 млн рублей. Понятное дело — разразился скандал. Они вновь всем нам доказали, что деньги расходуются на "дело". Сильно и дорого. Название города просто размазали по бирюзовой тарелке. Ребята, вы серьёзно?

А теперь лайфхак. Пишется история о том, что заказан логотип у дизайнера Лебедева. Но на самом деле — нет. Показывается публике якобы творение этого дизайнера, которое нарисует любая контора, в том числе и ты сам.

Зачем им вообще так понадобился этот несчастный логотип? Думают, что с новым лого в город потянется больше туристов или инвесторов? Абсурд. Сюда приезжают и будут приезжать за историей, культурой, за "тем, что было", а не за тем, "что стало", — за, прости господи, грустным чиновничьим авангардом.

Пользователи соцсетей уже давно веселятся над логотипами Лебедева и кидают в комментарии свои идеи, которые, к большому удивлению, оказываются оригинальными. Остаётся только выбрать самый заплюсованный и немного его доработать. Так вы экономите деньги и получаете годный логотип.

Считаю, что власти города приняли поспешное и непрофессиональное решение, заплатив за это "недоразумение" бюджетными средствами, проведя странный закрытый конкурс. Слава богу, люди у нас весёлые. С юмором отреагировали на этот перформанс. Мы ведь уже привыкли к таким сюрпризам.

"Бирюзовый колобок" так вдохновил наших интернет-пользователей и Сеть, что посыпались фотожабы с альтернативными логотипами названий других городов России. Авторы пародий копируют ту странную шрифтовую композицию с логотипа. Чего стоят эти шедевры?

"Череп овец", "Ас трах Ань", "Махач кала", "Че бок Сары", "Сам Ара" и другие. Народ оценил шедевр : "Мосты особенно удались", "Он даже лучше, чем я представлял", "Тепер можно не ехать в Питер", "Тот редкий случай, когда лого лучше, чем город". "Тон ко, но во".

Мы ведь помним скандал 2014 года, связанный с прошлым разработанным символом для города Перми — красной буквой П? Я говорю о логотипе, который в рамках такого же госзаказа выполнил дизайнер-хайпорез Лебедев. В прошлом случае, после подобных протестов граждан и общественных деятелей, контракт с Артёмом Лебедевым разорвали, а логотип вернули его создателю. Бог миловал.

Но что же происходит сейчас? Неужели нас ничему не учит опыт прошлых "культурных" госзакупок? Помните, чем закончилась закупка чиновниками арт-объектов для тогда ещё только что построенного аэропорта Пулково. Несведущие исполнители заказали с выставки "ангелов" с крыльями самолётов, на которых были видны загадочные цифры. После выяснилось, что эти ангелы символизировали души людей, погибших в авиакатастрофах, а цифры оказались номерами злосчастных рейсов.

В спешке их закрасили, но ангелы до сих пор украшают аэропорт. Печальная, но поучительная история.

Кому помешал наш замечательный адмиралтейский кораблик, герб города или ангел-защитник на шпиле Петропавловской крепости? Все эти символы родились на свет исключительно благодаря историческим победам, прорывам и высочайшему культурному уровню Северной Пальмиры. Уверен, что всё-таки не зря царь Пётр не доверил сиё благородное дело своим чиновникам или князю Меньшикову, чуя какой-нибудь коррупционный подвох, а отдал проектирование красоты города и его символов талантливым иностранцам. Даже адмиралтейский кораблик создан голландцем.

Если вернуться к "бирюзовому горю", думаю, что это творчество больше подошло бы для дизайна банки пива или жестяных консервов.

Для разработки символики города впору было бы провести открытый всероссийский конкурс, для лучших из лучших! А после проголосовать.

Этот "бирюзовый авангард" стал посмешищем для всей страны. При этом цена в семь миллионов рублей трудно сопоставима с полученным результатом. Конечно, современные тренды в дизайне диктуют простоту, но также требуют и наличия смысла.

Единственное, что получилось отлично, это хайпануть на всей этой истории, раскрутить свой рабочий и авторский бренд. Предприимчивые художники и чиновники в плюсе, а город опять в минусе.

Вся ситуация напомнила мне сюжет из легендарного романа "12 стульев" , когда липовые художники Киса и Ося попытались написать плакат с сеятелем. Мы хорошо помним, чем этот эксперимент закончился. Так всё же чем помешал вам наш кораблик, господа?