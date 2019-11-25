На подсосе. Как Ротару решила "постричь" деньги с россиян

Блогер Елена Иванова — о том, как София Ротару решила сначала "плюнуть" в лицо россиянам, а когда закончились деньги — прикинуться "просто певицей", но все всё помнят.

До чего же уморителен шоу-бизнес, что российский, что у соседей. А точнее — возрастная прослойка этой богемы. Не было печали, позвали на "Новую волну" подзабытую звезду советского периода — Софию Ротару. Саму певицу и её творчество, может, и забыли, а вот все политические акценты, которые волей-неволей закрепились за певицей, в России хорошо помнят.

Отношения госпожи Ротару с российской эстрадой резко прекратились в 2018 году, когда певица отменила все корпоративы и отказалась от участия в "Песне года — 2018".

Чего стоит одна формулировка отказа от участия в шоу года, когда на Украине было "объявлено военное положение" и исполнительница не сочла нужным приехать "в связи с боевыми действиями на юго-востоке страны".

Казалось бы, как связано это политическое событие с творческой деятельностью артистки? Для этого стоит всего лишь понаблюдать за высказываниями её ближайших родственников — сына и родной сестры, которые не скрывают своей поддержки АТО, оказания финансовой и другой помощи. Эти же родственники уверяют общественность в аналогичной позиции и Софии Ротару в вопросе защиты интересов Украины в конфликте в Донбассе.

И тут к певице возникает ряд вопросов. Как гастрольная деятельность в России задевает её патриотические чувства? Почему в 2018 году эти чувства были задеты, а в 2019-м — нет, ведь конфликт продолжается? Почему певица публично не провела разделительную черту между мнениями её родственников относительно военного положения и своим собственным, если она так любит Россию и своих российских поклонников? Вопросов много, ответов нет.

В этом году певица вдруг вспомнила о своих близких и влиятельных в российском шоу-бизнесе друзьях: Винокур, Крутой, Лещенко, Пригожин. Эти достопочтенные мэтры сейчас помогают госпоже Ротару поправить финансовое положение за счёт российского зрителя. И очень удивились эти мэтры, что зритель воспринял сей демарш как оскорбление. В "Твиттере" прошёл массовый флешмоб с требованием бойкотировать гастроли и выступления Ротару. И люди вправе так решить. Память у них хорошая.

Ещё более нелепым выглядит оправдание продюсера певицы, который не нашёл ничего лучше, как оправдать слова певицы про военное положение следующим: "В команде артистки есть мужчины, их могли не выпустить из страны". А сейчас что — всех выпустили или Ротару едет исключительно женским составом?

В общем, ребята: не будьте такими недальновидными, как некоторые. И берегите память.