Летающий Смердяков. Как тратит свои денежки Навальный?

Писатель и журналист Дмитрий Петровский — о том, как хвастается своей барской шубой неутомимый господин Навальный.

Алексей Навальный поехал за границу. Снова. Шлёт нам приветы из Пизы, куда поехал якобы искать виллу чиновника. С ребёнком. Ну конечно, чем ещё заниматься ребёнку на каникулах, как не искать виллы каких-то мифических чиновников в Пизе? На снимке в официальном инстаграме лидера ФБК юный Захар смотрит в камеру исподлобья. Но мы знаем — в душе он благодарит всех, кто жертвовал деньги его папе. Спасибо за отпуск, ребята.

Вообще Навальный — человек, который опровергает законы. Любые — хоть физики, хоть сохранения энергии, а хоть и юридические. Просто посмотрите на него: на Алексее Анатольевиче висят две условки, а он плевать хотел на них — живёт в своё удовольствие, ездит по миру. Он умирал в тюрьме, отравленный не то ФСБ, не то специально подосланными Петровым и Бошировым, глаз чуть не вытек из-за зелёнки — но только вышел и привычно скатался за границу, как сразу стало легче.

Наконец, у него и у его конторы арестованы счета, подельники демонстрируют в соцсетях страшные документы: у них и у их родственников на счетах заморозили миллионы, в офисе ФБК забрали всю технику, то есть человек должен буквально стоять у подземного перехода с протянутой рукой. А он, отправив дочку учиться в Англию, в очередной раз собирает чемоданы и летит в страны, которые большинство жертвователей ФБК знают только по картинкам в Интернете.

По интервью и дебатам Навальный производит впечатление плохо образованного человека с крайне негибким мышлением. Пересмотрите его дебаты с Чубайсом, чтобы понять, о чём я. И всё же он в известной степени смел, талантлив, и он смог то, о чём мечтают миллионы — сделал своё призвание источником дохода. А призвание у Алексея Анатольевича очень понятное: считать чужие деньги.

Другой символ эпохи — Юрий Дудь — про них просто спрашивает в интервью. Навальный в поисках чьих-то миллионов летает на дронах, заглядывает в окна и буквально забирается под одеяло. Если у Дудя интерес к чужим счетам выглядит как банальная неделикатность, у Алексея Анатольевича это имеет вид сладострастной смердяковщины. Он убеждает нас, что всего лишь борется с нечестными чиновниками, но со стороны это выглядит так, как будто он просто хочет быть ближе к чужому богатству. Подзаряжается от него, расчёсывает свою зависть — иначе откуда такая неуёмная энергия, такой пыл? Страдает за правду — скажете вы. И вот тут мы подходим к самому интересному.

Смелость Навального в том, что он, формально борясь с "нечестными чиновниками", не боится быть их полной копией или даже проекцией. Он говорит, что слуги народа живут на бюджетные деньги, то есть деньги своих граждан (в этом он прав), а потому должны жить скромнее — но при этом нисколько не стесняется, собирая пожертвования "на борьбу", тратить их на образование и загранпоездки своих деток. Или, может, вы знаете, каким ещё полезным и прибыльным трудом занимается Алексей Анатольевич? Проклиная мифических "жуликов", он сам не стесняется врать, причём врать совершенно по-геббельсовски.

Посмотрите на меня. У меня арестовали счета, у меня изъяли компьютеры, моих сотрудников прессуют судебные приставы, а вот я поехал в Италию и нашёл там "виллу чиновника": посмотрите, какие виды! Противоречие? Нет, не слышали.

Он отрицает свой статус иноагента, уверяет, что действует только в своих интересах и ни копейки из-за границы не получал. При этом даже не утруждая себя ответами: а откуда тогда, собственно, дровишки — тем более, если счета все заблокированы, а техника изъята?

Он изображает жертву, как, собственно, это делает вся несистемная оппозиция, потому что статус жертвы сегодня — это очень и очень дорогая валюта. Но в этом статусе он умудряется лосниться, умудряется быть довольным и подмигивать на манер этакого Тони Роббинса: "Смотрите, как я умею! Смотрите, как могу!"

Он мог бы не публиковать это фото в своём инстаграме. Мог бы, как он сам учит чиновников, сохранять в тайне свои передвижения по миру. Но он не может, потому что Смердяков, заполучив наконец вожделенную барскую шубу, не может ею не похвастаться.