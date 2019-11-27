Что убьёт Украину быстрее? 3 млрд от "Газпрома" или отказ от российского газа

Политолог Дмитрий Родионов — о том, как Украина в войне за российский газ может окончательно лишиться государственности.

Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию "Газпрома" в споре с украинским концерном "Нафтогаз". На Украине эту новость уже назвали полной победой.

"Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе "Газпрома" на решение стокгольмского арбитража!" — пишет в "Фейсбуке" исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Но можно ли это считать полной победой Украины? Можно. С одной оговоркой: победа в битве не означает победы в войне. В данном случае она может означать, как раз наоборот, поражение.

Напомню предысторию конфликта. В декабре 2017 года и феврале 2018 года стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов. По сути, суд отказался считать равноправными условия "бери или плати" и "качай или плати", признав "Газпром" виновным в нарушении последнего, но проигнорировав нарушение "Нафтогазом" первого.

Сразу хочу развеять надежды тех, кто считает, что можно ещё побороться. Нельзя. Решение апелляционного суда окончательное и обжалованию не подлежит. Начнём с того, что решение арбитража должно быть обязательным для всех сторон спора, так как, подписывая контракт, стороны признают тот или иной третейский суд высшим арбитром, уполномоченным решать любые споры. Так что варианта не признавать решения стокгольмского арбитража просто не существует. "Газпром" при заключении транзитного контракта с "Нафтогазом" заранее признал все его решения по любым спорным вопросам.

Оставался один шанс — апелляция, но и тут шведский суд встал на сторону Киева. Разумеется, решение чисто политическое. Видимо, решение апелляционного суда отчасти продиктовано желанием Стокгольма оправдаться за фактическую поддержку России — разрешение на прокладку "Северного потока — 2". Ну, или не столько оправдаться, сколько вновь подчеркнуть нейтралитет: и вашим, и нашим и споём, и спляшем.

"Газпром" потерю трёх миллиардов переживёт, а вот "Нафтогаз" в случае удовлетворения требований российской компании может попросту обанкротиться. А вместе с ним обанкротиться может и вся Украина.

Можно, конечно, не платить и встать в позу. Но это чревато тем, что "Нафтогаз" снова начнёт арестовывать газпромовское имущество по всей Европе. И если европейские страны раньше опасались в это ввязываться, то на сей раз будут полностью на украинской стороне, так как в Европе привыкли исполнять решение судов, каким бы невыгодным для самих себя они его не считали. При всех симпатиях к России и усталости от Украины и её закидонов, европейцы будут вынуждены делать это.

Впрочем, есть третий вариант: можно не платить, если истец откажется от требований. Кстати, если кто забыл, именно это является главным требованием российской стороны на продолжающихся переговорах по транзиту газа через Украину после 1 января 2020 года. Это условие, без выполнения которого Москва не подпишет новый контракт, каким бы он ни был, и в Киеве это должны хорошо понимать.

Для Украины поиметь с России три миллиарда — весьма заманчивая перспектива, это, к примеру, в два раза больше, чем последний транш МВФ (а учитывая, что следующий ещё не известно когда будет и будет ли — в общем, деньги не лишние). Но ведь тогда можно остаться и без транзита.

А если Украина останется без российского газового транзита, то остановятся чудом сохранившиеся остатки промышленности, электростанции, цена на газ для граждан взлетит до небес (ещё не известно, у кого Киев будет покупать газ и по какой цене, ведь без транзита можно будет и о реверсе забыть), взлетят цены вообще на всё. Если коротко — это смерть.

Сейчас такой необходимости, во всяком случае, такой острой, как пять лет назад, нет. В Москве заранее подготовились к худшему варианту, при котором после Нового года украинского транзита не будет совсем. Это создаст определённые сложности, но о срыве контрактов речи не идёт.

Для этого в европейские ПХГ закачано достаточное количество газа, его там сейчас исторический максимум. В случае отсутствия транзита "Газпром" будет извлекать этот газ из хранилищ и передавать потребителям. Для подстраховки будет использоваться СПГ, для этого может использоваться то же регазификационное судно "Маршал Василевский", которое уже пригнали в Европу. Наконец, не стоит забывать о других трубопроводах, о том же "Ямал-Европа". А с Нового года заработает первая ветка "Турецкого потока", которая сможет запитать юг европейского континента.

Главное — пройти зиму, а там, с лета уже может на полную мощность заработать "Северный поток — 2". Иными словами, украинский транзит перестаёт быть жизненной необходимостью. То, что Россия готова продлить его, — это лишь временная подстраховка, пока не заработают "потоки". Ну и реверанс в сторону Европы, которая очень переживает за сохранение украинского транзита.

Если же Европа решила финансово помочь Украине за счёт России, то никакого смысла дальше подыгрывать ей просто нет. Ничего личного. Только бизнес.