Губы дьявола, или губы-осьминоги. Зачем девушки уродуют себя многоуголками?

Журналист и блогер Мадонна Мур — о том, что новый тренд на многоугольные губы сводит с ума девушек. Обычно подобное безумие приходит к нам с Запада, но тут переложить ответственность не на кого.

"Губы дьявола" / "губы-осьминоги" придумал главный наш косметолог-хайпожор Емельян Брауде. Это его авторству принадлежит другой сомнительный хит под названием "губы — тугая писечка". Личность Брауде вызывает много вопросов, в Сети обсуждали, что "гениальный" косметолог и пластический хирург не имеет медицинского образования. Если это так, то понятно его стремление к шокирующему уродству — всё-таки "губы дьявола" не про эстетическую красоту и совсем не про здоровье. Это про хайп, про желание автора набрать на этом популярность.

Как создаются "губы дьявола"? На самом деле создать себе "осьминоги" может каждый — это те же инъекции для увеличения губ. Просто косметолог инъекциями прибивает углы в нужных местах. Получается вот такой многоугольник.

Если сильно захотеть, то трюк можно повторить у проверенных косметологов. Это, по сути, обычное увеличение губ инъекциями, угловатая форма сойдёт через пару месяцев.

После Брауде сомнительные косметологи по всей стране начали повторять тренд на своих клиентках. Понятное дело, в приличных клиниках "губы-осьминоги" вам вряд ли сделают. А вот в регионах и в подвальных салонах в погоне за хайпом вам повторят любую процедуру. Даже если она экстатически уродует.

Челленджи на уродство, двигатель этого шок-контента — вызов обществу. Всем понятно, что "губы дьявола" не о красоте. Это желание выделиться из толпы и "быть в тренде". К сожалению, челлендж становится вирусным, безумие распространяется со скоростью света. К счастью, совсем недолго. Век шок-контента короткий.

Так же было недавно с трендом на "тройные груди". Тогда модель вышла на подиум с тремя молочными железами. Доподлинно неизвестно, были они накладными или это результат пластической операции. Но позже в "Инстаграме" девушки начали повторять этот трюк.

Сейчас о "тройной груди" мало кто помнит. Уверена, то же самое произойдёт с "губами-осьминогами".

В "Инстаграме" уже тысячи публикаций с хештегами #губыосьминоги, #губыдьявола. Авторы предлагают знакомым повторить челлендж и с удовольствием отмечают салоны, где подвальные мастера проведут вам подобную процедуру.

Популярность набирают такие губы уже не только в России, но и в Казахстане, на Украине, в Белоруссии.