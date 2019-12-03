"Наши" или их? От чего сбежал удачливый партфункционер Шлегель

Публицист и рэпер Ричард Семашков — о том, как быстро партийные чиновники меняют мораль и страны и что им мешает.

Один поволжский немец, а именно Роберт Шлегель, который до 2007 года занимал должность пресс-секретаря общественного движения "Наши", затем стал самым молодым депутатом Госдумы V созыва, в следующем созыве — первым заместителем председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, успел поработать в комитетах по культуре, делам молодежи. Позже молодой и перспективный Шлегель вошёл в состав генерального совета "Единой России", возглавив комиссию президиума генсовета "Единой России" по международной деятельности. А потом вдруг вспомнил, где его родина, и получил немецкое гражданство!

Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии как часть культуры и народа, к которым они принадлежат Роберт Шлегель

Сегодня ты — "Наш", а завтра — Родину продашь?

Забавно, что, работая в Госдуме, Шлегель голосовал за закон, запрещающий иностранцам усыновлять сирот из России. А в 2012 году обращался в прокуратуру с просьбой проверить телеканал "Дождь" и несколько других СМИ на зарубежное финансирование. По его мнению, они освещали протесты на Болотной площади и проспекте Сахарова за вознаграждение из-за границы.

А как всё обернулось! Теперь сам Шлегель получает деньги за границей на должности директора по стратегическим проектам и операциям в международной компании по информационной безопасности Acronis — аналог российской компании "Лаборатория Касперского".

Однако на этом проблемы у него не закончились, на старой-новой родине тоже не маслом мажут. Немецким журналистам оказалось недостаточно его признания ("разочаровался в политике и изменил свои взгляды"), и они крайне подозрительно отнеслись к тому, что бывший российский политик получил такой высокий пост в западной компании, занимающейся вопросами кибербезопасности.

Ну сами подумайте, он недавно голосовал за то, чтобы иностранцы не могли усыновлять детей из России, а теперь переехал со своими детьми из "средневековья" в их "рай". Компания Acronis, в которой он работает, наняла специальную фирму, и теперь они будут проводить внутреннее расследование.

А вас, Шлегель, мы попросим остаться!

Может быть, после такого циничного приёма Роберт вспомнит, что у него есть еврейские корни и получит гражданство в Израиле? Не надо сдаваться.

Конечно, русских людей невероятно бесит, когда депутат Госдумы, который получал большую зарплату, строил успешную карьеру и в целом пользовался всеми благами нашей страны, вдруг решает эмигрировать, да ещё и с таким лицом, мол, я, вообще-то, поволжский немец. А чего раньше молчал, немец?

Тут вспоминается речь героя Юрия Кузнецова из фильма "Брат":

"Знаешь поговорку "Что русскому хорошо — то немцу смерть"? Так вот, я живу, чтобы её опровергнуть".

Многие либеральные СМИ в голос сообщают нам о том, что Роберт Шлегель не был циничным карьеристом и, судя по отзывам коллег и тех, кто его знает, он был порядочным и умным парнем, который верил в то, что делал. И у него якобы не осталось другого выбора, кроме как напомнить всем, что его настоящая родина — Германия, куда он благополучно (как оказалось, не очень) уехал.

Но тут стоит обратить внимание на то, что человек, которому Россия дала такой большой карьерный рост и возможности реализовывать себя и свои идеи, мог бы и побороться за место под солнцем и предпринять какие-то шаги, чтобы остаться, бороться и работать здесь на благо Родины, а не чуть что, во всём разочаровавшись, менять ПМЖ.

Родину (как и времена), вроде как, не выбирают. В ней живут и умирают.