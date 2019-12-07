Короткая память. Как судят у нас и у них

Вчера я в очередной раз убедился, что светлоликость, это скорее тяжелейший диагноз, а люди, причисляющие себя к немногочисленному отряду восторженных протестантов, нуждаются в сочувствии и лечении. Известная радиоведущая опубликовала пост, в котором высказала своё мнение относительно приговора студенту Егору Жукову. По её мнению, вердикт судей оказался мягким. Можно принять мнение человека, можно его оспорить, а можно повести себя как стадо диких малообразованных людей. Комментарии сочились оскорблениями, а их авторы старались в каждом слове унизить автора заметки. И это те самые люди, что трубят нам о культуре, о необходимости быть терпимее, об обязательном запрете на кибербуллинг.

Товарищи (господами вам стать не грозит), у вас же есть друзья за пределами нашей страны. Позвоните им и спросите, а какой срок получил бы Егор Жуков и его подельники в суровой Германии, горячей Италии или холодной Англии. Вы знаете, что ответы вас не утешат. Это были бы вполне себе реальные сроки заключения с последующим поражением в правах. Примеров тому масса. Достаточно вспомнить акцию "Не мой президент", всколыхнувшую Штаты после избрания Трампа на должность первого лица государства. Хрустели витрины и стёкла автомобилей, гнулись горевшие мусорные баки, выли сирены. А когда полиции надоело работать дубинками, они пустили в ход светошумовые гранаты и резиновые пули. Что же вы молчали, товарищи инсургенты? В колыбели демократии трамбовали людей, а вы — ни слова поддержки. И чего на многотысячные в долларовом исчислении штрафы сбор не объявили?

А история с протестами в Латвии, которой исполнилось десять лет. Там тоже громили витрины, атаковали полицейских, переворачивали авто. И сроки зачинщикам акции впаяли далеко не в традициях европейской демократии. Примеров можно привести массу. Это и итоги столкновений в Париже, и протесты в Испании. И знаете, что самое интересное, товарищи жуковцы и сочувствующие? Вы очень сильно отстали от жизни. Это вам кажется, что вы прогрессивные, крутые и за вами будущее. Пока вы рядились в одежды ельцинского прошлого, пытаясь надеть башмаки европейского настоящего, Европа стала понимать, куда её завели мнимые ценности. Обратите свой взор на Венгрию, на Польшу и Германию — страны, в которых общество поняло, к чему приведёт то, за что вы только сейчас принялись бороться в России. А ещё прекратите врать или говорить о том, о чём вы ничего не знаете. И в Штатах, и в Европе вы бы не селфи в автозаках делали, а подавали мячики большим чёрным парням на баскетбольной площадке тюремного дворика. Не верите? А вы сгоняйте за бугор и попротестуйте вместе с аборигенами.