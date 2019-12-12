Тупая инфоатака: в Сети разоблачили фейк про замминистра МЧС Игоря Кобзева

Сегодня президент России Владимир Путин назначил заместителя министра по делам чрезвычайных ситуаций Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области. Понятно, почему Кобзев, будучи волевым и умелым руководителем с большим опытом ликвидации чрезвычайных ситуаций, был выбран главой государства для работы на этом сложнейшем участке.

В области нужно срочно и крайне оперативно решать вопросы ликвидации последствий весенних паводков, с чем не смогли справиться предыдущие власти региона, а также в режиме антикризисного управления заниматься и другими проблемами — прежде всего бороться с засильем "лесной мафии", которая тесно срослась с местной администрацией.

Неудивительно, что в преддверии назначения губернатором Иркутской области замминистра МЧС Игоря Кобзева против него в социальных сетях активно развернулась информационная кампания. Недоброжелатели распространяли некое видео, на котором запечатлены, скажем так, "нетрадиционные" утехи неких мужчин, один из которых одет в форму сотрудника МЧС. Инициаторы инфоатаки против Кобзева утверждали, что именно он является героем видео — хотя ещё в 2017 году целый ряд Telegram-каналов совершенно справедливо указывал на то, что на видео совсем другой человек и никакого отношения к Кобзеву вся эта история не имеет. С тех пор уже расследование было проведено, и даже ФСБ занималась вопросом — было стопроцентно доказано, что на видео не Кобзев.

По мнению пользователей соцсетей, которое может перепроверить любой желающий (ссылку на видео по понятной причине не даём, так как "кормить троллей" — себе дороже, а желающие, если захотят, легко найдут его по ключевым словам), ни возраст, ни телосложение, ни качество самого видеоролика не соответствуют данным Кобзева. В этом довольно отвратительном (без сомнений) ролике, скорее всего, действительно изображён сотрудник министерства, но, по мнению Telegram-каналов, — некий Рафаэль Мусин, занимавший на тот момент должность начальника СПСЧ-14 специального отдела 6 ФГКУ спецуправления ФПС 3 МЧС России.

На этом тему, в общем-то, можно было бы и закрывать, так как тупые авторы "размещения" негативной заказухи против Кобзева пытаются продвинуть данный ролик уже почти два года и периодически вытаскивать тему в "паблик". Элементарный фактчекинг, впрочем, полностью разбивает этот незамысловатый и крайне примитивный "вброс".

Высока вероятность также и того, что кампания очернительства против Кобзева была заказана чёрными лесорубами, которым он мешал заниматься своим преступным промыслом, будучи главой Госпожнадзора. Следует отметить, что Кобзева уже и раньше пытались поливать информационными "помоями" и уничтожать репутационно при помощи данного фейкового видео, однако он не сдался и выстоял. Собственно говоря, это ещё один весомый аргумент для его назначения на пост руководителя такого проблемного региона, как Иркутская область, поскольку там ему предстоит столкнуться с аналогичными вызовами.

Именно с таких позиций и следует рассматривать идиотские на первый взгляд обвинения сотрудников МЧС (как, впрочем, и других смежных ведомств). Неважно, что вся эта мифология рассыпается при первом же взгляде, — главное, чтобы "осадочек остался", чтобы зерно сомнения было заронено в гущу широкой публики, чтобы при всей абсурдности и глупости обвинений именно они приходили на ум людям при упоминании той или иной фамилии. Это важно понимать и иметь в виду именно в наш век тотального манипулирования и вырождения медиасреды. Не принимать всё на веру, не гнаться за шоковыми заголовками — вот залог информационной гигиены.