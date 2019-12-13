Операция "Клубника"

Публицист Михаил Шахназаров — о том, как политик Грудинин ради личных интересов готов наплевать на обещания избирателям.

Воспоминания о последних годах Советского Союза рисуют в памяти картины трагически карикатурного характера. Я не о простых людях, до конца веривших, что коммунисты выдюжат, соберутся с силами и ни в коем случае не предадут.

Не выдюжили, предали, а потом всё списали на других, стараясь забыть о клятвах верности родной КПСС. Более того, сразу после развала Союза многие ответственные товарищи тут же бросились воровать и выстраивать схематозы (это на их жаргоне), стараясь откреститься от своего коммунистического прошлого.

Один товарищ Зюганов продолжал играть на чувствах доверчивых граждан, обещая то, чего не удалось достигнуть его бывшим и настоящим соратникам.

И всё это было привычно и не ново до тех пор, пока на сцене самодеятельности от КПРФ не появился новый локомотив в лице "клубничного короля" Павла Грудинина.

Видный, успешный руководитель совхоза имени Ленина и крупный латифундист вспомнил, что "вся наша жизнь — игра" и "вновь продолжается бой", и ринулся в самую гущу политических событий, напрочь позабыв, что за любым крупным капиталом тянется такой шлейф дыма из "левых" дел, что на несколько томов уголовки хватит.

То есть левое к левому! Правда, все схемы скоро всплыли на поверхность. Как и попытка оставить после развода без наследства не совсем здоровую жену, не совсем честные игры с акционерами и многое-многое другое.

Но Павел Николаевич — боец закаленный и, судя по всему, неплохо играет не только в шахматы, но и в покер. В последнем сеансе одновременной игры он решил технично уйти и от обещаний избирателям, и от самой КПРФ, которую пламенно полюбил, но, видимо, не до конца.

Суть комбинации проста и если не гениальна, то, безусловно, красива. На расширенном заседании бюро комитета областного отделения КПРФ товарищ В.Е. Глотов сообщил, что из 30 кандидатов в депутаты Ленинского городского округа осталась чёртова дюжина.

А семнадцать человек сняли по решению суда. И товарищ Грудинин пошёл на шантаж с хорошо известным финалом. Он требует восстановить коммунистов, сошедших с дистанции, а в случае невыполнения требований готов снять с предвыборной гонки оставшихся 13 бойцов.

Понятно, что никто никого восстанавливать не собирается и, возможно, уже скоро мы услышим новость о том, что Павел Грудинин устал быть коммунистом и заявил, что лучше клубничное королевство, чем мифическое общество будущего, в котором все будут равны и счастливы как на клубничной грядке. В общем, история грустная, но поучительная.