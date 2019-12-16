Аппетиты размером с Крымский мост! Как "Рамблер" хочет получить 220 млрд рублей

На прошлой неделе "Рамблер" (небольшая интернет-компания со славным большим прошлым) теоретически стал богаче на 220 млрд рублей (стоимость Крымского моста по смете 2016 года - 226 млрд рублей). Эти огромные деньжищи, по мнению юристов "Рамблера", им должны выплатить создатели международного сервиса NGINX и владельцы сервиса Twich. NGINX, как считают в "Рамблере", принадлежит им "по праву рождения", а Twich провинился перед "Рамблером" из-за стримов матчей Английской футбольной лиги. Как следствие, Twich и NGNIX должны пару сотен миллиардов "Рамблеру". Правда, вряд ли они их отдадут. В 2018 году консолидированная выручка "Яндекса", крупнейшей российской интернет-компании, составила всего 136 млрд рублей.

Если бы король Севера Эддард Старк беспокоился не о белых ходоках, а о смерти "Рамблера", он мог бы точно так же надоесть всем с предсказанием скорой смерти бывшего интернет-гиганта и стать "посмешищем" среди остальных королей. Но в конце концов, как и в случае с белыми ходоками, наш несчастный безголовый Старк окажется прав. Всё намекает на то, что "Рамблера" в ближайшие годы не станет.

Как было дело? Бывший конкурент "Яндекса" и Mail.ru, в том числе по поисковым технологиям, почтовому сервису и другим бизнесам в настоящее время переживает не лучшие времена. "Рамблер" вроде бы интересен Сбербанку (11 млрд вложений этот интерес подтверждают), который намеревается превратиться в высокотехнологичную суперкомпанию и для этого накопил значительный объём акций, например того же "Яндекса". Ряд бизнесов Сбербанк и "Яндекс" уже делят "пополам" или развивают сообща, в том числе маркетплейс "Беру", сервис "Яндекс.Деньги" и многие другие активности.

Но объективности ради, что технологичного на сегодняшний день есть в "Рамблере"? Нет, кое-что ещё есть, системы управления предприятиями общепита, цифровые платформы для маркетинга и прочие аналитические инструменты для интернет-среды. Кое-что, но в сравнении с тем, что есть у "Яндекса" или Mail.ru, проще сказать, что нет почти ничего из того, что есть у конкурентов. Возьмём хотя бы каршеринг, доставку еды или сервис такси, то есть главные драйверы роста высокотехнологичных компаний, "Рамблер" сознательно или в силу собственной бедности проигнорировал.

Похоже, "Рамблеру" надоело представлять из себя строку из сказки "третий вовсе был дурак", и компания решила стать богатой. Холдинг замахнулся сразу на 220 млрд рублей. Из них 180 млрд рублей "Рамблеру" "должен" Twich, потому что на стриминг-платформе демонстрировались матчи АФЛ, принадлежащие сервису OkkO (также входит в "Рамблер"). Права "Рамблера", по подсчётам их юристов, нарушались 36 тысяч раз с момента покупки исключительных прав на трансляцию английского футбола в России. За каждое нарушение прав "Рамблера" юристы хотят получить пять миллионов рублей, в итоге выходит 180 млрд рублей (или почти 3 млрд долларов).

И, видимо для ровного счёта, претензии "Рамблер" направил ещё и своему бывшему сотруднику, который, по мнению юристов "Рамблер", пользовался ресурсами компании для создания собственного сервиса NGNIX (сегодня им пользуется более полумиллиарда сайтов по всему миру, а недавно сервис с открытым исходным кодом был продан почти за 600 млн долларов).

Правда, в случае с NGNIX коса довольно быстро нашла свой камень. Бывший глава "Рамблера" Игорь Ашманов, возглавлявший компанию в начале двухтысячных, сразу же сообщил, что трудовой контракт с Игорем Сысоевым (создатель NGNIX) подписывался с его ведома и в этом трудовом контакте отдельно было оговорено право Сысоева работать над своими проектами, в том числе пользуясь ресурсами "Рамблера". Глава компании "Ашаманов и партнёры" заявил, что готов дать показания в суде по этому делу и защитить интересы бывшего сотрудника.

3,6 млрд долларов — согласитесь, довольно красивая цифра, и представить её на своих банковских счетах весьма заманчиво. К тому же если последние годы банковские счета норовят похудеть. Да тут ещё слухи вокруг "недружественного" поглощения со стороны Сбербанка.

Правда, это поглощение всё никак не наступает, и, пока господин Мамут всё ждёт от Сбербанка решительных действий и окончательного да, "Рамблер" продолжает "худеть".

Медиахолдинг (больше всего активов у "Рамблера" именно в СМИ и смежных отраслях) ежедневно теряет в цене, и, видимо, именно это больше всего раздражает его владельцев. Если в апреле 2019 года речь шла об 11 млрд рублей, которые Сбербанк заплатил за 46,5% акций "Рамблера", то сейчас ставки хотят повысить.

Со стороны дело вообще выглядит так, что к Александру Мамуту появились вопросы относительно обоснованности стоимости первой половины холдинга, а теперь с помощью исков без каких-либо перспектив юристы "Рамблера" пытаются накрутить холдингу цену.

Как закончится дело с Twich? Да так же, как с NGNIX, — никаких шансов у "Рамблера" на получение пары сотен миллиардов рублей нет, кроме призрачных. В реальности представители Twich сообщили, что "Рамблеру" были переданы все инструменты для борьбы с пиратством на их платформе (то есть, как и на YouTube, за собственным контентом должен следить его правообладатель и направлять платформе требования на блокировку тех или иных трансляций, нарушающих его права), а переговоров о компенсации за нарушение авторских прав Twich и "Рамблер" не ведут.

Точнее "Рамблер" утверждает, что он-то переговоры ведёт, а вот Twich считает, что никаких переговоров относительно трёх миллиардов долларов не ведётся. В этой ситуации логичнее и разумнее поверить Twich, в конце концов, это с них требуют 180 млрд рублей и им виднее, готовы они эти требования обсуждать или нет.

В общем, у нас теперь есть два "Рамблера". Один стоит вряд ли больше 20 млрд рублей, причём 11 млрд рублей за него уже заплатили, а второй, находящийся в воображении господина Мамута, стоит в десять раз больше. Наверное, именно таким красивым, стоящим как весь Керченский мост (его смета в 2016 году составляла 226 млрд рублей), "Рамблер" всегда выглядел в годовых отчётах, которые попадали на стол господина Мамута. В реальности мост был не через пролив, а через канаву.