Бедность всё-таки порок. Как депутатка сравнила россиян с зэками

Журналист Игорь Мальцев — об испытании личности, которое проходят не все депутаты, и о том, почему малоимущих россиян приравнивают к преступникам.

Есть у депутатов одна интересная психологическая черта. Стоит им немного посидеть в кресле народного избранника, как буквально через полгодика они начинают чувствовать себя сверхлюдьми, супергероями и теряют малейшее представление о том, как живут те, кто их выбирал. Справедливости ради, отмечу, что это касается не только российских депутатов. Сегодня это явление повсеместно — слава богу, у нас достаточно примеров перед глазами — что несут депутаты в Европе на любом уровне, кроме, наверное, сельского схода где-то в горах Тироля.

Увы, этот тяжкий синдром потери связи с народом часто коррелируется внезапным и не очень объяснимым улучшением благосостояния отдельно взятых депутатов. Ведь не случайно их начинают ловить на ношении дорогущих драгоценностей (дамы), часов по цене автомобиля и так далее. Но депутатам на каком-то этапе становится вообще плевать, что там про них думают все эти люди под ногами, не говоря уже о каких-то там журналистах. Нехай клевещут. И бог бы с ними, но они начинают открывать рот и нести такое, что хоть стой, хоть падай. Они себя начинают чувствовать философами и вершителями судеб нас с вами, то есть людишек.

Вот сидит на заседании Комитета по бюджету и налогам Госдумы депутат Ирина Гусева и рассматривает вопрос освобождения малоимущих россиян от уплаты налога на доходы физических лиц.

Вообще-то этот вопрос важный, особенно для гражданского мира в стране. Более того, скажу: даже в странах с самым жутким налогообложением типа ФРГ, где выворачивают карманы среднему классу досуха, малоимущих не трогают. Есть минимальный доход, на который налогов ноль целых ноль десятых (люди, сидящие на социальном пособии Hartz IV).

И вот встаёт такая девушка Гусева от партии власти и говорит, что она сугубо против обнуления налогов для неимущих, сравнив их конкретно с преступниками: "Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где их охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы — и давай ещё здесь ему дадим полную возможность не платить налоги".

Алло? Девушка, у вас всё в порядке?

Я, конечно, понимаю, что на политическом пути от коммунистов до единороссов могли произойти необратимые изменения личности. Но вы всё-таки и учителем работали в рабочем посёлке Средняя Ахтуба, должны немного помнить, как живут люди. Но жажда власти — она такая вещь, можно поступиться принципами. Кстати, а как там у жителей некогда вашего Волгограда — всё нормально с деньгами? Или они там тоже все наполовину преступники, откинувшиеся со шконки?

Есть у меня один любимый телеграм-канал Post-truth, который обожает подсчитывать, сколько денег носит на себе тот или иной депутат — в виде часов, побрякушек и так далее. Он с удовольствием проанализирует стоимость ваших аксессуаров. Могут быть сюрпризы. Особенно на фоне того, каким мрачным и беспробудным быдлом вы считаете население России.

А вот более профессиональные люди, не политиканы, считают, "отмена 13-процентного налога для наиболее бедных или мало зарабатывающих россиян — инициатива хорошая. Проблема лишь в том, что этот уровень должен начинаться не с 13, не с 12 и не с 15 тысяч, а с 50 тысяч рублей". Это сказал глава Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН. И это гораздо ближе к людям и к реальной жизни.

Я понимаю, что сейчас коллеги начнут отмазывать депутатку Ирину Гусеву. Но слово-то не воробей…