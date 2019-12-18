НАТО готовит третью мировую? Где может полыхнуть

Военный эксперт Алексей Леонков — о том, как НАТО готовится к войне и когда могут начаться боевые действия.

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений Северного альянса свидетельствуют о подготовке к масштабному военному конфликту. Такое заявление сделал начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов. Он провёл красную черту, пересечение которой будет означать, что подготовка к боевым действиям началась. После начальника Генерального штаба предупреждение выносит министр обороны, а затем — верховный главнокомандующий. Тем самым США было сказано, что мы всё видим и знаем: не только территории, с которых будут стартовать ракеты, но и каковы места, где принимаются решения.

Прибалтика, Польша, Румыния и Украина сейчас оснащаются различными видами оружия и вызывают наибольшее напряжение. В такой ситуации любая провокация может привести к непредсказуемым последствиям.

На Украину направляется военная помощь. Речь идёт о суммах в 300–500 млн долларов, которые пока заблокированы в конгрессе. При этом США уже не скрывают, что эти средства будут направлены на летальное оружие. Понятное дело, что решение силовым методом донецкого вопроса вызовет возмущение России. Сейчас муссируется информация о том, что из Турции будет выводиться ядерное оружие в страны Прибалтики. Информацию запустили и проверяют, как мы будем реагировать.

Учения, которые проводятся в Западной Европе (то есть переброска войск к нашим границам), — это демонстрация силы, которая в определённый момент может закончиться военными действиями. Западный и Восточный военные округа оснащены средствами ПВО, сейчас мы завершаем подготовку арктического округа, который также будет закрываться этой системой. Мы понимаем, что все слова о мире — это только слова, потому что никаких конкретных действий для стабилизации обстановки не происходит.

Ряд американских сенаторов уже делал заявления о том, что первые ракеты средней дальности появятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вероятное место их появления — остров Гуам, который будет прикрывать позиционные районные ПРО, расположенные на территории Японии, Южной Кореи или даже Тайваня. Ракеты, которые будут там размещены, станут угрозой не только Китаю, но и большей части территории Дальнего Востока и Сибири, поскольку их дальность — порядка семи тысяч километров. Это как раз те территории, которые активны в промышленном секторе экономики. Это те наши ресурсы, которые важны для Китая. И на основе этих территорий идёт развитие нашей страны.

Американцы не скрывают намерений милитаризировать космос. На это они выделили в текущем году 14 млрд долларов, в следующем заложат ещё большую цифру. Форсированными темпами они пытаются оседлать главенство в космосе, чтобы оттуда диктовать свою волю. Пока идёт речь о спутниках, которые будут обнаруживать гиперзвуковые комплексы, но не стоит забывать, что нет ни одной инициативы по продлению СНВ-3 ни со стороны конгресса США, ни со стороны сената. Зато есть инициативы и от демократов, и от республиканцев о продлении этого договора. Если его продлят, то только на условиях запрещения звукового оружия или существенного его ограничения.

Это означает, что США заранее занимают недоговорную позицию. Хотя все знают, что лучше худой договор, чем открытый конфликт. К сожалению, именно ко второму сценарию движется весь истеблишмент, который двигает эту страну и её союзников к нашим границам. Именно союзников НАТО, которые, например, перед началом саммита НАТО в Лондоне говорили о том, что Россия им не враг, а в лондонской декларации указали, что Россия — враг наравне с террористами, там ещё упоминался Китай, а ранее — Иран и КНДР.

Сейчас НАТО полностью разделяет позицию США. Альянс стал их вассальной организацией, чьими руками они и будут воздействовать на Россию. Поэтому предстоящие учения НАТО по переброске дивизий с территории США к нашим границам — ещё одно подтверждение. Они проверяют систему логистики и систему обеспечения, чтобы убедиться, что она может работать на большее количество войск, которые могут быть неожиданно перекинуты к нашим границам.

Когда США мобилизовали НАТО против нас, они, сами того не подозревая, приблизили возможность заключения военно-политического союза между Россией и Китаем. Объединение арсеналов и средств предупреждения о ракетном запуске по-другому расставляет силы, сколько бы американцы ни создавали противодействия. У Китая флот в два раза больше, чем у США. Мы сейчас перешли на новые технологии управляемого гиперзвука, а американцы до сих пор ещё не владеют таким оружием.

Единственное, что сейчас предотвращает такое развитие событий, — международный договор по открытому небу плюс наши средства разведки ПВО и СПРН, которые видят, разворачиваются ли у наших границ вооружённые силы или нет. Мы уже не верим этим "мирным декламациям", что ракеты ПРО направлены против Ирана, против КНДР, мы понимаем: всё это направлено против нас. Это было зафиксировано и в декларации ООН, где, повторюсь, Россию объявили врагом.

Всё сейчас находится в стадии, которая близка к горячей, но пока развёрнутых войск, достаточных для ведения полномасштабных боевых действий, мы у своих границ не наблюдаем. Нужно понимать, что война не начинается и не заканчивается нанесением ядерного удара, ещё воюют и наземные войска. Они являются основной ударной силой. А ядерные силы — это разрушение центров, которые могли бы вести долговременную оборону (промышленные, государственные, военные базы и так далее). Пока существуют эти центры, войну можно вести долго. Ядерная война прежде всего ударяет по мирному населению, поэтому после в войну вступает армия. Пока армии нет у наших границ, мы предупреждаем, что это произойдёт в ближайшее время. А учения с перебросками войск могут в любой момент закончиться таким сценарием.

Вторая мировая война именно так и начиналась: немецкие дивизии размещались всё ближе к СССР. И тогда, когда их масса стала критической, стало понятно, что вскоре начнутся боевые действия. Сейчас ситуация по обстановке схожа с 1941 годом.