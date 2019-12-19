Донбасс порожняк не гонит. Путин рассказал, почему Киев боится шахтёров Донбасса

Политолог Дмитрий Родионов — о том, как президент расставил акценты, отвечая на вопрос украинского корреспондента о судьбе Донбасса.

В Москве состоялась очередная ежегодная пресс-конференция президента России. Говорили о многом — президент ответил на самые острые вопросы, интересующие наших журналистов, а значит — население страны. Но не только наших — были и вопросы от иностранной прессы. Разумеется, нельзя было избежать вопроса от Украины — что было особенно показательно на фоне того, что в этой стране российским СМИ по-прежнему не дают работать, несмотря на все обещания президента Зеленского.

Вопрос от украинского журналиста Романа Цимбалюка традиционно прозвучал в провокационной форме: в стиле "ты перестала пить коньяк по утрам?". С намёком на якобы российское военное присутствие в Донбассе, которое украинские власти шестой год безуспешно пытаются обнаружить.

Сама тема Донбасса просто не могла быть обойдена стороной, тем более что она интересует многих наших сограждан, особенно на фоне того, что их ряды ежедневно пополняются дончанами и луганчанами. Тем более после первого за три года раунда "нормандских переговоров", которые должны были сдвинуть процесс с мёртвой точки хотя бы на сантиметр.

"Есть такая фраза: "Донбасс порожняк не гонит". Она, конечно, хулиганская такая, но живёт в сердцах этих людей. Они гордые", — так Владимир Путин прокомментировал очередную попытку украинского журналиста выставить Россию ответственной за происходящее в регионе.

И это главное, что следует понимать из отношения Путина лично и официальной позиции России по этому острейшему вопросу.

В Донбассе живут люди, у которых есть своё мнение, и его необходимо услышать — вот что хотел сказать Путин. Не искать мифических "зелёных человечков", не пытаться перекладывать на Россию ответственность за будущее региона, а разговаривать с теми, кого это непосредственно касается, и кто в конечном счёте должен определять собственную судьбу.

Тут невольно вспоминается, как ещё в 2015 году, по утверждению журналистов Forbes, Порошенко предложил Путину "забрать Донбасс", на что тот якобы предложил объявить о его независимости. Если такой диалог был (а это вполне правдоподобно), то фактически российский президент уже тогда заявлял то же, о чём говорил сегодня — судьбу региона должны решать его жители.

И в дальнейшем Москва не раз повторяла эту позицию. Но Порошенко не хотел слышать. Потом Порошенко сменил Зеленский. Что-то изменилось?

"Нужен прямой диалог по Донбассу, но этого тоже нет. Объявлены какие-то изменения в связи с децентрализацией, но это взамен минских соглашений? Взамен закона об особом статусе Донбасса?! В минских соглашениях прописано, что если это связано с Донбассом, то должно быть согласовано с этими регионами", — подчеркнул Путин.

В реальности из Киева — как до "нормандского саммита", так и после — мы слышим совсем другое. От журналистов типа Цимбалюка, которые на самом деле оглашают официальную позицию своего руководства, до представителей этого самого руководства. Никакого диалога с Донбассом. Разговаривать будем только с Москвой и будем требовать вывода "иностранных войск" и передачи границы. Только тогда подумаем о выборах, особом статусе и изменении конституции.

А как же минские соглашения? Ведь там совсем другое написано! А никак. Сам Зеленский прямым текстом не раз заявлял, что минские соглашения плохие, что выполнить их в нынешнем виде Украина не может (показательно, что даже завели очередное дело против Порошенко за их заключение — дескать, он совершил таким образом измену), что их нужно переписывать.

"Если начнётся пересмотр минских соглашений, вся ситуации может зайти в тупик. Закон об особом статусе Донбасса должен быть имплементирован в Конституцию Украины. Сейчас этот закон продлён на год — хотя это нужно сделать на постоянной основе. Судя по всему, ни прежнее украинское руководство, ни нынешнее делать этого не хотят", — подчеркнул Путин.

Касаясь перспектив очередных переговоров весной, российский президент повторил, что всё будет зависеть от результатов проделанной украинской стороной работы — "домашнего задания".

Да, был в его словах осторожный оптимизм, однако едва ли российский лидер всерьёз верит, что что-то прям возьмёт и изменится. Ведь Зеленский уже фактически продемонстрировал, что не управляет ситуацией и что от его желания мало что зависит. Об этом, кстати, говорил Путин, комментируя эмоциональный диалог украинского президента с националистами на линии разграничения. У нынешней власти, как и у предыдущей, нет политической воли закончить конфликт. Впрочем, судя по всему, нет и желания.

"Знаете, в чём главная проблема? В том, что нет желания решать этот вопрос в диалоге с людьми, а есть желание решать проблемы силовым способом", — подытожил Путин. "Когда руководство Украины избавится от этого и перейдёт к диалогу, это можно будет решить".

Меня тут уже спрашивают, был ли это сигнал Зеленскому? А есть ли смысл подавать сигналы человеку, который не понимает или не хочет понимать, когда ему говорят прямым текстом?

Нет, не сигнал это, а очередная констатация факта — решить вопрос можно только путём диалога с жителями региона.

"Донбасс порожняк не гонит" — фраза действительно хулиганская, но очень точная. Может, поэтому Киев и боится диалога с шахтёрским краем — потому что там люди дела, не привыкшие бросать слова на ветер, как принято на Украине?

А ещё там любят говорить: "Донбасс никто не ставил на колени, и никому поставить не дано!"

Это к вопросу о желании решать проблемы силой. Уже пробовали. Получили два крупных "котла" — иловайский и дебальцевский — и парочку поменьше. Есть ещё желание повторить? Или всё же будем договариваться с теми, кому вы уже однажды проиграли войну?