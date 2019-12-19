Каждому по серьге. Что отметил президент во внешней политике

Политолог Геворг Мирзаян — о том, как Путин распределил приоритеты внешней политики и напомнил президентам, что лучше заниматься решением внутренних вопросов, чем искать внешних врагов.

Внешнеполитическая часть пресс-конференции Путина была жёсткой и очень серьёзной. Президент продемонстрировал ответственный подход и выразил надежду, что увидит такую же ответственность и со стороны внешних партнёров.

19 декабря состоялась очередная ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Около 60 журналистов смогли задать президенту вопросы — умные и не очень. Часть из них была посвящена и вопросам внешней политики. В своих ответах Америку Путин не открыл, но рассказал немало интересного.

Главной внешнеполитической темой для России является — и, пожалуй, будет являться в обозримом будущем — Украина. Огромная территория хаоса на наших западных границах, которую ещё много лет нужно будет приводить в какой-то порядок. И тут важны были даже не вопросы (по традиции глупые), которые задал штатный украинский журналист на таких пресс-конференциях, представитель УНИАН Роман Цимбалюк. И даже не изящный троллинг президента Путина, который в ответ на глупую перспективу украинских танков в Донбассе невинно спросил, о каких моделях идёт речь: Т-72 или всё-таки Т-34 (чьё производство закончилось в 1948 году). Важно то, что на этой пресс-конференции Владимир Путин обозначил несколько новых важных тезисов по украинскому направлению.

Президент тонко намекнул на неосведомлённость Владимира Зеленского относительно гражданской войны, которая идёт в Донбассе. Причём фразу о том, что Зеленский даже не знал об авиаударах по Донбассу, можно расценивать двойственно. Как констатацию того, что Путин имеет дело с некомпетентным человеком, от которого сложно ожидать серьёзных решений, либо как намёк на то, что Зеленский сам не представляет тех ужасов, которые творили в Донбассе товарищи из прошлой администрации. А это значит, с новым украинским президентом (если он публично отречётся от той политики) остаётся шанс на какой-то прорыв.

Владимир Путин сбил на взлёте тех украинских политиков из числа щирых патриотов, которые выступают за вывод из переговорного процесса представителей народных республик. По словам российского президента, на их подписях под минскими соглашениями настоял самый главный нынешний украинский "патриот" — Пётр Порошенко. Это означает, что именно тогдашний украинский президент настоял на позиционировании ЛНР и ДНР как сторон конфликта. А значит, именно Порошенко дал в руки Москве железобетонный аргумент о гражданском характере украинского конфликта.

Путин впервые, пожалуй, официально привязал выплату "Газпромом" суммы, проигранной "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже (сумму, которую российской компании, скорее всего, придётся всё-таки заплатить) к "долгу Януковича" в три миллиарда долларов, по которому Украина тоже проиграла все суды. Владимир Путин фактически предлагает Киеву взаимозачёт. Пока непонятно, правда, как этот зачёт будет осуществлён. Разные субъекты, плюс ко всему Украина должна будет параллельно отказаться от новых процессов против "Газпрома" по разногласиям за 2018 или 2019 год. Однако лучшее предложение (учитывая все обстоятельства) Киев вряд ли получит.

По вопросам отношений с другим соседом — с Белоруссией — Путин был гораздо более дипломатичен. Очень вежливо, но жёстко заявил о том, что Москва не будет дотировать белорусскую экономику, и дал понять, что в отношении требований Лукашенко о льготах будет работать принцип монтёра Мечникова. То есть "утром интеграция (в понимании Путина — общие правила, общие наднациональные органы), а вечером льготы". Для того чтобы принять эти правила, у Минска должна быть политическая воля. А если конкретно — готовность президента Александра Лукашенко делегировать часть своего суверенитета в наднациональные структуры.

Что касается дальнего зарубежья, то (как и обычно) Владимир Путин был в целом дипломатичен. На вопрос о вмешательстве России в дела Британии (в голосовании по Брекситу) заявил, что никто не вмешивался — просто давал оценки событиям, происходящим в Великобритании. Ведь британцы дают такие оценки событиям внутри России — почему же мы не можем?

Куда осторожнее он комментировал американскую тему. Никакого ура-патриотизма или демонстративного антиамериканизма, свойственного отдельным российским экспертам. Президент ещё раз намеренно отстранился от внутриполитических разборок Дональда Трампа с демократами (дабы американской стороне было сложнее сделать Путина частью этих разборок — пусть лучше украинцев втягивают), а также подчеркнул свой максимально прагматичный подход. Владимир Путин напомнил собравшимся о принципиальной готовности России отвечать как на конструктивные инициативы из США, так и на враждебные действия со стороны американцев. Причём отвечать как прямо, так и косвенно: например, Путин намекнул, что конец однополярного американского мира стал возможен в том числе и благодаря российско-китайскому сотрудничеству.

Были, впрочем, и более резкие заявления. Например, в ответе Путина на вопрос о ликвидированном в Берлине чеченском террористе, которого некоторые альтернативно одарённые СМИ почему-то именуют нейтральным термином "гражданин Грузии". Путин дал понять, что выдавать террориста немецкие власти почему-то не хотели. И сотрудничать относительно его судьбы тоже не хотели. Естественно, президент не заявил о причастности российских спецслужб к этой ликвидации, однако напомнил, что речь идёт об "абсолютно кровавом убийце", который "только в одной из акций на Кавказе уничтожил 98 человек". Ну и намекнул, что такие люди не должны спокойно разгуливать по столицам европейских городов и заниматься ими должны прежде всего сами европейские спецслужбы.

Собственно, этот принцип — каждый да занимается делом своим — и был главным рефреном всей внешнеполитической части путинской пресс-конференции. Если мировые лидеры будут сами решать свои проблемы, а не обвинять в их возникновении других, то сосуществовать нам вместе будет куда проще. И безопаснее.