Хватит торговать пенсиями. Президент промониторил больные вопросы общества

Журналист Андрей Бабицкий — о важных сигналах в решении социальных проблем, которые прозвучали в ходе общения президента со СМИ.

Каждая пресс-конференция Владимира Путина имеет ярко выраженную специфику. Скажем, когда против России Запад начал вводить одни за другими санкционные пакеты и был страх, что всё это может закончиться катастрофой, президент уделял значительный объём времени внешнеполитическим проблемам, разъясняя, насколько оправданны санкции и стоит ли их панически бояться.

В последние два года глава российского государства явно сместил акценты, поскольку граждан страны, увидевших за пять лет, что политика ограничений не обернулась изоляцией России, а самое главное — не стала причиной экономического краха, в большей степени стали интересовать проблемы, связанные с уровнем их благосостояния, условиями жизни, всем набором социальных проблем. Этим вопросам Владимир Путин и уделяет основное внимание.

Фактически и начало общению президента с залом положила не глобальная внешне- или внутриполитическая тема, а самая что ни на есть житейская. Из Санкт-Петербурга в область вывозится мусор, чем крайне недовольны местные жители, у которых, по словам журналиста, "под окнами растут свалки". Президент объяснил, что утилизация отходов — это область, которую пришлось "поднимать с нуля". Главные решения уже были приняты: создан федеральный оператор и 200 региональных.

Отвечая на вопрос о низких зарплатах в медицине, вынуждающих врачей увольняться, президент сказал, что в этой отрасли средние цифры соответствуют заложенным показателям, однако согласился, что в каких-то конкретных ситуациях ставки могут занижаться, что недопустимо. Проблему необходимо решать комплексно: "нужно вместе с ростом экономики поднимать зарплаты в социальной сфере" и увеличивать зарплаты врачей до уровня руководителей клиник и больниц.

Но судя по тому, что этой теме оказалось посвящено наибольшее количество вопросов, дела в отечественной медицине обстоят всё же нелучшим образом. Можно ли положить конец практике сбора денег для больных детей? По словам Путина, медицинские услуги в основном должны предоставляться бесплатно, хотя есть "сегменты, которые закрывают" частные клиники. И наконец, проблема редких медицинских препаратов — отечественные аналоги сильно уступают иностранным. С этим Владимир Путин не согласился: российские медикаменты экспортируются в 90 стран, следовательно, их качество не вызывает претензий. Отрасль активно развивается.

Одна из журналисток назвала больницу имени С.П. Боткина в Санкт-Петербурге сараем: битые стёкла, мыши, тараканы, зарплаты в 25 тысяч. Женщина принесла на пресс-конференцию фотодоказательства. Президент ответил, что знает об этой ситуации и поговорит с губернатором. При этом он указал на то, что в его родном городе есть "медцентры мирового класса".

Нацпроекты вовсе не "буксуют", как попытался это сформулировать один из журналистов, хотя выполнены и не в полной мере. Из 38 запланированных на завершающийся год реализованы 26. Где-то даже с опережением графика, как в случае с расселением людей из аварийного жилья.

Президент отдаёт себе отчёт в том, что в последние годы благосостояние граждан снижается. У него на руках есть соответствующие данные. Бессмысленно просто раздавать деньги из бюджета или специально созданных для этого фондов. Необходимо поднимать производительность труда и наращивать объёмы ВВП, отметил он.

Один из самых деликатных моментов — пенсионная тема, явившаяся причиной значительного падения рейтинга власти после реформы, установившей новый возрастной порог выхода на пенсию. Путин сам нашёл глазами табличку с надписью "Пенсии" и попросил передать микрофон девушке, её державшей. Будут ли индексировать пенсии после 2024 года, когда заложенный в закон срок заканчивается, и не грядёт ли новое повышение пенсионного возраста.

Нового повышения не будет, а индексация в следующем году должна в два раза превысить инфляцию. Пенсионеры могут не беспокоиться. Компенсировать потери будут и после 2024 года.

Подводя итог, можно сказать, что уже в который раз общение журналистов с президентом не носит комплиментарного характера. Напротив, задающие вопрос рассказывают о плачевном состоянии той или иной отрасли или о конкретных проблемах, связанных с недостатком финансирования, самоуправством чиновников, нежеланием местных властей выполнять свои прямые обязанности. С большинством критических замечаний Владимир Путин соглашается, хотя часто говорит, что частный случай не всегда может служить основанием для обобщений. Где-то он корректирует негативные характеристики, говоря, что нет, не всё так плохо. Но в целом формат такого общения позволяет увидеть и понять страну не просто с её бедами, недостатками, иногда неэффективным управлением, но и с достижениями, с перспективами развития. Новая Россия живёт благодаря собственным усилиям, а не проедает "советский капитал".