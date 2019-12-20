Как развлекались Навальный и Ко в соцсетях в вечер трагедии на Лубянке

Блогер Елена Иванова — о том, что даже сторонникам Навального стало не по себе от его плясок на костях.

Казалось бы — куда уже падать ниже? Но Навальный и Ко смогли. Вчера был установлен новый рекорд по уровню ненависти к стране, к её гражданам и представителям власти. Вся либеральная когорта во главе с беглым олигархом-вором Ходорковским устроила соревнования на звание самого мерзкого животного. Потому как перечисленных писак, которые простынями твитов упивались вчерашней трагедией на Лубянке, назвать людьми нельзя.

Начнём с того, что Москву уже около трёх недель штормит ложными сообщениями о минировании школ, детских садов, торговых центров и даже храмов. Складывается ощущение, что внимание силовиков намеренно пытаются отвлечь на ложные вызовы, но не всё так просто.

Вчерашняя трагедия разыгралась в канун празднования дня чекиста и в день, когда президент проводил свою ежегодную итоговую конференцию. Житель Подмосковья устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке.

Во время проведения спецоперации погиб сотрудник спецорганов и ранения получили ещё несколько человек.

Что именно произошло, почему и какова была цель нападавшего, будут разбираться компетентные структуры. Я же хочу обратить внимание на некоторые факторы: на месте трагедии в прямом эфире оказались наши ведущие бьюти-блогеры Навальный, Мисик, Варламов, все ленты бьюти-оппозиционеров сразу заполнились насмешками, злорадством, комментариями, выводами, а Навальный срочным образом организовал прямой эфир, где прямым текстом обвинил власти страны в бездействии, безалаберности и неспособности защитить гражданское общество.

Стоит ли говорить о том, что даже сторонники бьюти-блогера были шокированы содержимым постов, которые строчил как из автомата выпускник Йеля.

Верные его адепты, которые обычно защищают любое Лёшино движение, в этот раз отмалчивались и лишь робко ставили малочисленные лайки, что даёт шанс поверить в то, что большинство из них всё же не лишено эмпатии и здравомыслия.

Вообще, если вы не поленитесь посмотреть профили комментаторов в твитах бьюти-оппозиции, то увидите, что ботоферма воскресла: профили с одним-тремя подписчиками поливают сладким сиропом и театральным восторгом любое блеяние оппозиционной тусовки. Что интересно, например, у меня подписчиков с таким количеством фолловеров нет вообще.

Есть хорошее выражение: случайности не случайны. Все инфоатаки о взрывах, присутствие бьюти-блогеров в момент проведения спецоперации на Лубянке и мгновенные посты от олигархата-куратора наводят на очень нехорошие мысли и уничтожают желание верить в стечение обстоятельств просто на корню.

Не удивлюсь, если на днях мы опять увидим праздничное пати либерального отребья, в то время как СК и ФСБ будут отрабатывать версии произошедшей трагедии.

Мне кажется, что у бьюти-блогера пришло время начала конца. Когда пройдена точка невозврата. Когда теряются даже те немногочисленные 0,2% сочувствующих. Когда уровень ненависти и алчности оставил далеко позади здоровый рассудок.

Вчера представитель фауны Навальный собственноручно раскрыл глаза подписчикам, которых годами окучивает лживыми инфовбросами и провокациями. Если в бочку дёгтя добавить ложку мёда — мы получим бочку дёгтя; если же в бочку с мёдом добавить ложку дёгтя, мы получим бочку дерьма. Закон органической химии. Так что держи, Лёша, свою бочку, испорченную дёгтем, при себе.