Война России с НАТО из-за Белоруссии? Кому отправляет такие сигналы Лукашенко

Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии. Такое громкое заявление в интервью радиостанции "Эхо Москвы" сделал президент республики Александр Лукашенко. И, вероятно, оставляя себе пространство для манёвра, чтобы не звучать слишком категорично, добавил, что "в чём-то" считает такие рассуждения верными.

В этом вся суть. Повернуть его заявление потом можно будет как угодно. Лукашенко потом всегда скажет, что ничего такого не утверждал, просто предположил, описал один из сценариев.

Что означает Россия "попытается нарушить суверенитет Белоруссии"? Войска введёт и насильно присоединит? Едва ли Лукашенко сам верит в то, что его заявление кто-то воспримет всерьёз. Тогда почему он постоянно твердит о том, что белорусскому суверенитету что-то угрожает, буквально раз в два-три месяца обязательно об этом заявит, подчеркнув, что только он является его главным защитником.

До сих пор, правда, было непонятно от кого. Вернее, понятно, что намекал он всегда на Россию, просто до последнего дня вслух не говорил.

Может, тут Батька намекает на экономическое принуждение к интеграции? Мол, Москва шантажирует: если не поступитесь суверенитетом, не будет ни цен красивых на газ, ни кредитов выгодных, а будет налоговый манёвр и прочие "инструменты давления".

И НАТО тут вообще ни при чём — это наши внутренние перепалки — в рамках Союзного государства (вернее, перепалки Батьки самого с собой — Москва никогда не позволяла себе втягиваться в дискуссии подобного уровня). Просто Лукашенко такими заявлениями посылает сразу три сигнала.

В первую очередь как бы намекает Москве, что мы не одни на планете, есть ещё страны Запада, на которые поглядывает белорусская оппозиция (не поддержите Батьку — придут эти, а глядишь, и сам Батька может обидеться и к Западу лицом повернуться). Во-вторых — той самой прозападной оппозиции, смотрите, мол, я ещё не продался с потрохами Москве, готов защищать суверенитет, если надо — с помощью НАТО.

Ну и сигнал Западу тут тоже есть — вы же не хотите, чтобы Россия поглотила Белоруссию и русские Ту-160 переместились на белорусские базы?

Хотя, безусловно, это в первую очередь попытка давить на Москву. Обратите внимание на другие заявления, сделанные Лукашенко в том же интервью. Они все выдержаны в единой стилистике. Россия ежегодно начинает "завинчивать гайки" и прессовать его страну, пытаясь нарушить её суверенитет. И вот главное — Россия должна Белоруссии компенсации. Внимание — газом! Ну в смысле скидкой на него, за которую Лукашенко давно торгуется.

Напомню, что интервью это появляется спустя несколько дней после встречи Лукашенко с российским коллегой уже второй раз за месяц. В настоящий момент ведётся ожесточённая дискуссия по согласованию дорожных карт интеграции наших стран, большая часть которых была принята в результате совместной работы правительств. Однако, по заявлению премьеров России и Белоруссии, остался ряд нерешённых вопросов, разобраться с которыми могли только президенты. Речь, разумеется, в первую очередь о цене на газ и "компенсации" за "налоговый манёвр".

Однако президенты в ходе двух встреч так и не смогли договориться. После последней из них Лукашенко заявил о наличии пары проблем с Путиным, при этом он рассказал о колоссальном прогрессе.

Интересно, что это уже вошло в моду, — после переговоров с Путиным Батька рассказывает об успехах и перспективах интеграции, но, вернувшись в Минск, меняет риторику и вновь заводит песню о давлении и угрозе суверенитету.

Терпение у Москвы тоже не безгранично. Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции заявил, что Россия не будет дотировать белорусскую экономику. Всё. Точка. Хватит уже шантажировать, да ещё и НАТО за уши притягивать.

"Потерять Белоруссию — это хуже, чем потерять кусок где-то России", — говорит Лукашенко в том же интервью. Что это, если не прямой шантаж? "Россия не хочет и боится потерять Белоруссию", — уверен он.

А насчёт угрозы разворота в сторону Запада (напомню, недавно Минск намекнул на перспективу участия в учениях НАТО, очевидно, чтобы позлить Москву) уже много раз сказано. Это Россия готова до определённого момента терпеть попытки партнёров усидеться на двух стульях. Запад — не будет. Запад такие попытки пресекает самым решительным образом, пример тому — Украина. Развернувшись на Запад, о суверенитете точно придётся забыть надолго, если не навсегда.

Впрочем, Лукашенко просто набивает цену, формулируя слова радикально, но осторожно, — так, чтобы можно было оправдаться потом. В одном и том же интервью он говорит, что "НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии", а потом — что "Россия никогда не будет воевать с Белоруссией".

И как это понимать? А так и надо — просто дайте денег! А то, как в известном анекдоте, будет как вчера!

А вчера как было? А вчера не дали…