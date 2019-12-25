Блокбастер "Союз спасения". Почему его нужно посмотреть

Актёр Евгений Самарин - об успехе нового российского фильма, посвящённого декабристскому восстанию 1825 года.

В Санкт-Петербурге прошёл закрытый показ "Союза спасения" — фильма Эрнста и Максимова о декабристах, который успел пошуметь в Интернете ещё до премьеры на широком экране. И этот шум касается в первую очередь послания, которое несёт картина о событиях почти 200-летней давности нашим современникам. Критики увидели в этом послании один смысл, я — другой, а зритель, возможно, найдёт третий. И в этом главная ценность фильма.

В фойе на закрытом показе смешались в кучу гости, актёры и кавалергарды в форме времён наполеоновских войн, которые развлекали публику гусарскими фортелями вроде откупоривания шампанского Veuve Clicquot исключительно при помощи сабельных ударов. Перед началом сеанса режиссёр пригласил на сцену участников съёмочной группы и в коротком напутствии предупредил зрителей, что "мы не ставили целью заклеймить или, наоборот, оправдать героев тех событий". Как показывает шумиха, которая уже началась вокруг картины, он смотрел в самый корень. "Союз спасения" — всего второй в отечественном кино фильм о восстании 1825 года после шикарной советской "Звезды пленительного счастья". Их теперь всегда будут ставить рядом. И сейчас нельзя предугадать, чего в этом будет больше для новой картины — проблем или козырей. Как говорят на Первом, "время покажет".

Но что можно сказать уже сейчас? Современные технические возможности и спецэффекты воссоздали Петербург начала XIX века в цвете, объёме, звуках и чуть ли не запахах. Зритель ходит по этому фильму будто в VR-очках. Художники и костюмеры с немецкой педантичностью воскресили и наполнили жизнью антураж и быт имперской столицы того периода. Будем честны, "Звезда пленительного счастья" запомнилась нам как мелодрама, в центре сюжета — самопожертвование жён декабристов, а само восстание пробежало по экрану лёгким фоном. Кто-то где-то промчался, гремя шпорой. Покричали: "Ура, конституция!" Милорадович покрутился на коне, под сапогами мятежных солдат поскрипел снежок, раздалась пара выстрелов… Да и, в общем, всё.

"Союз спасения" — это другое. Жесткий экшн, где зрителя зашвырнули в самую гущу грозных событий и кровавой мужской драки. Где у виска свистит шрапнель, уши закладывает от грома пушек, где на тебя несётся конная гвардия, а ты ей отвечаешь дружным залпом. Батальные сцены оценит любой поклонник голливудских блокбастеров. Таких эпизодов много, они щедро рассыпаны по ткани повествования — события на Сенатской в Петербурге, мятеж Черниговского полка, нашлось место даже фэнтезийному кровопролитию, которое происходит лишь в воображении героев, но это не сразу понимаешь.

Только ты смотришь на всё это и вдруг обмираешь — а это не Голливуд! Это моя страна и моя история, это Родина, сынок. На глазах зрителя разворачивается эпичная трагедия, когда русские пошли против русских с оружием в руках, где пролилась большая кровь из-за того, что лидеры с обеих сторон — имевшие в большинстве своем благороднейшие намерения — не смогли между собой договориться, а подняли друг против друга меч. Актерские работы — а роли почти сплошь мужские — достойнейшие, особенно у Ивана Колесникова (Николай Павлович), Леонида Бичевина (Муравьев-Апостол) и Антона Шагина (Рылеев).

И вот пара слов об авторской точке зрения, о задумке создателей фильма, которая трагически не совпадает с точкой зрения некоторых первых критиков. Мне лично эта задумка понятна, как ясный день. И я с ней, скорее, согласен, чем нет. Авторы "Союза спасения" обманули ожидания многих, старательно не проводя параллелей между ситуацией 1825-го и текущим днём. Хотя я уже натыкался на слова о госзаказе и пропаганде непротивления власти. Ну, нет этого в "Союзе спасения". Скорее, наоборот! Всё в фильме намекает на то, что чаяния восставших не взяты с потолка и не высосаны из пальца, их отчасти разделяет и противостоящая сторона. Даже не верится, что "вот это всё" создано при непосредственном участии Первого канала и с благословения Минкульта Мединского.

Фильм Эрнста и Максимова подчёркнуто лишен идеологии. В отличие от "Звезды пленительного счастья" Мотыля, где декабристы были героями, а покаравшая их власть — монстрами. Но жизнь не состоит из крайностей. Вспомним образ Николая Павловича, созданный блестящим Ливановым: безумный огонь в глазах, патетические восклицания — то был театр. Авторы "Союза спасения" ушли от него и насытили экранные образы полутонами. Между нами, декабристы были далеко не безгрешны, а Николай, к слову, первым присягнул Константину. Первым во всей стране. И лишь после отказа брата вступил на престол. Этого в фильме, кстати, почему-то нет. "Союз спасения" предлагает зрителю правдоподобную версию случившегося в стране в те дни и не наклеивает ярлыков ни на восставших, ни на тех, против кого они восстали. Фильм даёт свежий взгляд на важнейший эпизод отечественной истории. Продюсеры говорят, что фильм исторически достоверен и сценарий его писался на полях подлинных документов. Я не историк, не знаю. Но картина пробудила интерес и желание окунуться в ту эпоху, узнать её, понять.

Некоторые из уже высказавшихся — это люди, которые уверены, что вправе определять, что такое хорошо и что такое плохо. Но это иллюзия, в которой они пребывают, а не реальность. Они сами не осознают, что своими руками творят успех "Союза спасения", потому что их реакция — доказательство того, что фильм задевает зрителя, наполняет его эмоциями и распирающим желанием высказаться. А много ли у нас таких фильмов сейчас?