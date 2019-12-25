Украина против УССР: для чего в Киеве переписывают историю?

Политолог Дмитрий Родионов — о том, от кого и от чего не зависит Украина и как монетизирует свою псевдоисторию.

25 декабря 1917 года в Харькове была провозглашена Украинская Народная Республика Советов. Нынешняя украинская историография называет события 1917–1920 годов "украинской революцией". Эта концепция появилась тогда же, получив широкое распространение в украинской эмигрантской среде в 1920-е годы. Разумеется, она стала официальной после провозглашения независимости в 1991-м и всё время активно противопоставлялась советской, а потом и российской точке зрения.

Конечно, говорить об "украинской революции" абсолютно неправильно, учитывая тот факт, что никакого украинского государства до 1917 года вообще не существовало. Все попытки связать Украину с Киевской Русью или Великим княжеством Литовским, конечно, можно рассматривать всерьёз, но не более чем связи вышеупомянутых государств с современной Россией и Белоруссией. Факт в том, что государства с названием Украина не было. Да и сама мысль о возможности существования такого государства, отдельного от России, существовала разве что в головах стратегов разрушения Российской империи в Австро-Венгрии.

Но Российская империя закончилась в 1917-м. В феврале после свержения царя была провозглашена республика, что по факту стало началом распада единого политического пространства. В последние годы стало модным обвинять большевиков, дескать, они создали Украину, по их вине национальные окраины империи начали провозглашать независимость, если бы не Октябрьская революция, территория бывшей Российской империи сохранилась бы в форме унитарной республики.

Конечно, всё это ерунда. Хочу напомнить, что Временное правительство фактически признало право поляков на независимость уже в марте 1917-го, а в июле независимость провозгласил сейм Финляндии.

Да, Октябрьская революция стала катализатором дальнейшего распада бывшей империи, однако он уже был, по сути, свершившимся фактом, как и неизбежность Гражданской войны. Новая власть в России была слишком слаба, не только чтобы удержать окраины, но даже для того, чтобы самой удержаться в Петрограде. Неудивительно, что большевики так легко, практически без боя её свергли.

Разумеется, Украина не могла остаться в стороне, как и другие окраины бывшей империи, на территории которых, воспользовавшись хаосом в центре, начали появляться самопровозглашённые государства. Интересно, что только на территории Украины в 1917–1920 годах существовало 16 самопровозглашённых государственных образований. Какое из них считать предтечей современной Украины — вопрос исключительно идеологический.

Понятно, что не УССР. Ведь советская Украина сразу же провозгласила федеративные отношения с РСФСР, что никак не вписывается в современную украинскую историческую концепцию, согласно которой Украина якобы на протяжении веков боролась с угнетением со стороны Москвы. А потом эта самая УССР ещё и одним из создателей СССР выступила, даже место в ООН имела на правах равноправного сооснователя Советского Союза. Согласно нынешней украинской историографии, разумеется, это была очередная форма "москальской оккупации".

Возвращаясь к вопросу о том, когда начались попытки отделить Украину от России, хочу напомнить, что в марте 1917-го в Киеве была объявлена Украинская центральная рада. Она, впрочем, тогда ещё не претендовала на независимость Украины, да и не всем было понятно, в каких границах можно говорить об этой Украине. Но это был первый серьёзный шаг.

Кстати, председателем той Рады был избран небезызвестный Михаил Грушевский, один из основателей украинской историографии, создатель термина "Украина-Русь" (который сегодня широко используется современными псевдоисториками, любящими обвинить Россию в краже названия), обвиняемый до этого в русофобии и австрофильстве, за которые он, правда, отделывался ссылками. Вот и на момент провозглашения Рады он отбывал ссылку в Москве, однако почти сразу вернулся в Киев, чему Временное правительство не препятствовало. В качестве главы УЦР он вёл переговоры с Временным правительством России о предоставлении Украине пока ещё автономии.

На тот момент на Украине, как и по всей России, фактически установилось двоевластие: параллельно существовали УЦР и подконтрольные большевикам советы. При этом власть изначально удерживало Временное правительство, а сразу после новой революции в Петрограде в Киеве начались бои между советами и силами Киевского военного округа, поддержавшими уже свергнутую власть.

Интересно, что УЦР изначально в это не вмешивалась, а потом неожиданно поддержала большевиков. Однако 20 ноября провозгласила Украинскую народную республику — за месяц до провозглашения УНРС (это к вопросу, кто сепаратист). С момента возникновения на Украине сразу двух образований, претендующих на государственность, полномасштабная Гражданская война стала неизбежна.

18 января 1918-го Центральная рада провозгласила независимость УНР. Это стало одним из сигналов к началу большевистского восстания на заводе "Арсенал", которое было подавлено войсками Симона Петлюры, однако вскоре после этого Киев был взят частями Красной армии. События развивались стремительно, и в феврале Радой был подписан сепаратный мирный договор с Германией и Австро-Венгрией, на основании которого Украина была оккупирована австро-германскими войсками, началась недолгая эпоха власти гетмана Скоропадского.

После поражения Германии и её союзников в Первой мировой в Киев в конце 1918-го вернулась власть УНР, которую вскоре вновь свергли большевики. Но маховик Гражданской войны по всей России, включая Украину, только набирал обороты… Дальнейшие события вплоть до 1921 года, когда окончательно утвердилась советская власть, хорошо показаны в одном моменте из фильма "Свадьба в Малиновке", в котором один из героев то снимает, то вновь надевает будёновку со словами "опять власть меняется".

К чему сегодня, спустя сто лет, мы снова вспоминаем о тех событиях? В первую очередь — для того, чтобы развеять тот миф, который современная Украина упорно навязывает молодому поколению, не заставшему советской школы, пытаясь отделить так называемую украинскую революцию от российской, выставляя её эпизодом многовековой войны Украины и России. Согласно этой псевдоисторической точке зрения, вся история Украины — это постоянная борьба за "западные ценности" против Орды, изначально выступавшей в лице кочевников с Востока, а потом — России. Один из архитекторов нынешней Украины Виктор Ющенко как-то насчитал аж 24 войны между нашими странами.

Для нас это звучит бредово, но сегодняшние украинские школьники воспринимают это всерьёз. И история УССР выставляется псевдоисториками как история оккупации УНР советами. Уже даже звучит термин "советско-украинская война" по аналогии с "советско-грузинской войной".

Последний термин тоже спорный, но факт остаётся фактом — Грузинскую демократическую республику РСФСР признавала. А УНР — никогда, если не считать вынужденных контактов в рамках Брестского мира. В советской историографии гражданская война на территории Украины рассматривалась исключительно как эпизод большой Гражданской войны в России, а все государственные образования, кроме УССР, — как искусственные.

При этом интересно, что современная Украина хоть и называет себя продолжением УНР, по собственным же законам остаётся правопреемницей УССР и это положение боятся трогать, чтобы не спровоцировать пересмотр границ, которые обрели нынешние очертания именно в составе советской Украины. Как такая двойственность уживается в головах украинских псевдоисториков — понять сложно. Впрочем, украинская историография и логика мало совместимы.

Конечно, можно по-разному относиться к советской власти, особенно в свете агрессивно навязываемой украинцам "декоммунизации". Но то, что нынешняя Украина сама по себе возникла именно благодаря революциям в России, а большую часть территории получила именно от советской власти, остаётся фактом, спорить с которым трудно.

Впрочем, идеологи украинства пытаются. Фактически они пишут историю страны заново, основываясь исключительно на мифах, имеющих мало общего с реальностью. И очень большой вопрос, есть ли будущее у государства, чья история построена исключительно на мифологии…