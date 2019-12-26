Попа-мозг. Водонаева — о русском быдле, которому "не нужно рожать"

Журналист Игорь Мальцев — о том, почему "быдлу — не рожать", и как звёзды "Дома-2" и "Инстаграма" "любят" свой народ.

Вот тебе скоро 40 лет, но у тебя уже лицо кокаинистки со стажем, а деньги и славу ты заработала, буквально раздеваясь душой и телом перед невзыскательной аудиторией маргинальных телеканалов. Но в какой-то момент в голове что-то щёлкает, и ты, путая свою голую попу с мозгом, начинаешь вещать. Причём, Вещать с прописной буквы В. И что особо интересно — вся твоя гнилая сущность лезет наружу.

Давеча злобная муть попёрла со страниц твиттера госпожи Алёны (Елены) Водонаевой, так называемой телеведущей и прочей участницы пошлого шоу "Дом-2".

К сожалению, мы живём в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребёнка, то просто не надо рожать Алёна Водонаева

Это, естественно, не могло не привлечь внимание даже тех людей, которым вообще-то было глубоко наплевать на существование ещё одной теледамы, которых уже не одна сотня бродит по русским просторам в поисках лёгкого бабла.

"Нищей и жадной стране" как-то не очень понравилось, что теледевушка во всю ивановскую (на два миллиона подписчиков) считает русских женщин быдлонаселением, которому предписаны аборты. Особенно достала фраза "Не надо рожать рабов этому государству". Ого. Девочка, ты вообще где живёшь? Ты в Ницце заработала свои деньги, которые теперь, по твоей версии, делают тебя сверхчеловеком и моральным авторитетом?

В Ницце таким, как ты, можно заработать только глядя в потолок гостиницы. В "нищей стране рабов" тебе с какого-то перепугу насовали в трусы денежных знаков, которые, конечно же, нищее население могло бы потратить на что-то более полезное. Например, на воспитание детей.

Анна Фёдорова, политолог и феминистка, так прокомментировала нам этот кейс:

"Люди, у которых случайно получилось пролезть наверх, немедленно ловят звезду и начинают презирать и учить жизни остальных. Слово "быдло" — это вообще маркер вот такого возвысившегося ничтожества."

Уважаемый политолог говорит "возвысившегося", а мне читается "взбесившегося". Потому что налицо бешенство охреневшей от вседозволенности содержанки. Может, конечно, она в тратах на детей русских женщин видит угрозу собственным доходам, но, боюсь, дело ещё хуже. На наших глазах формируется новая циничная идеология медийных нуворишей, которые, используя вполне общественные и государственные каналы, обеспечивают себе миллионерскую весёлую житуху на глазах — да не самого богатого населения планеты. Но и не самого бедного, если уж зашла речь о среднем гражданине.

Но Елена Водонаева не средняя гражданка. Она звезда и даже писательница. Кто читал последнее произведение писательницы — скиньте в личку вашу рецензию, я буду премного благодарен. Только матерные выражения всё-таки попробуйте не употреблять.

И она полна презрения к этой стране и к её людям. Вот, казалось бы, нарыла денег, руки об станок не замарала, за кассой не сидела, так, может, завалить хлебало и пользоваться фартом, пока он есть?

Но нет. Мозгов и совести не хватает промолчать там, где лучше промолчать. И таких, как она, в местном шоу-бизнесе или, прости господи, в других непыльных местах — пруд пруди. Они реально считают, что всё вот это они заработали. А по-моему, вы просто вынули предпоследние купюры из карманов аудитории, которую вы считаете скотом. Вот и все ваши "заработки". На уровне карточных кидал и катал.

С демографией в России и так не алё. И хотя я не считаю, что злобные твиты госпожи Водонаевой реально смогут ещё больше ей навредить, всё же формирование в каких-нибудь юных неокрепших умах такого отношения к проблеме деторождения и материнства — это опасное явление. Не говоря уже о хамской и совершенно отвратительной форме, в какой это подаётся.

Так что Елена, неуважаемая, вы лучше прикройте рот и втягивайте носом очередную дорожку в очередном ночном клубе с очередным папиком, который за всё это башляет. Оставьте нормальных русских женщин в покое.