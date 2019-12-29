Сериальные итоги года: от "Игры престолов" до "Ведьмака"

Публицист Ричард Семашков — о том, какие сериалы в прошедшем году вызвали ажиотаж и до каких стоило бы добраться, если вы ещё этого не сделали.

Дожили до того, что помимо главных событий года (политических, кинематографических, музыкальных и книжных) мы подводим сериальные итоги года. Это неудивительно, поскольку качественные многосерийки с каждым годом всё сильнее сдвигают на задний план полнометражное кино. Про "Игру престолов" или "Чернобыль" говорят больше и активнее, чем практически про любой громкий фильм, даже если его снял Квентин Тарантино.

В этом году заключительный эпизод "Игры престолов" многих разочаровал своей невнятной концовкой, однако его посмотрело больше 19 миллионов человек, это абсолютный рекорд для сериала и в целом для проектов HBO. Феномен сериала по книгам Джорджа Мартина довольно прост, и он заключается не столько в огромном бюджете и летающих драконах. Дело в том, что его интересно смотреть в первую очередь не из-за всего этого магического Средневековья, а из-за многосложных отношений между людьми. То есть если убрать всю эту многомиллиардную обёртку, то останутся воюющие между собой семьи — всё как в жизни.

Если говорить про громкие фэнтези, то в этом году выстрелил "Ведьмак". В первую очередь нетфликсовский сериал предназначен для игроманов и фанатов книг Анджея Сапковского, но также подходит просто любителям красивой фэнтезийной картинки. Продолжая тему фэнтези, нельзя не заметить "Карнивал Роу", действие которого проходит в неовикторианском мегаполисе. Сказочные миры тут используются для того, чтобы порассуждать о политике, социальных трендах и национальных догмах. Эдакая фэнтезийная мыльная опера с Орландо Блумом и Карой Делевинь. Также популярностью в этом году пользуется диснеевский проект "Мандалорец", где рассказывается история наёмника с несменяемым шлемом на голове, который охотится на людей за деньги на самых отдалённых окраинах галактики. В отличие от картин "Ведьмак" и "Карнивал Роу" у любителей фантастики этот сериал вызывает меньше всего критики.

Подводя итоги года, нельзя не упомянуть пропагандистский "Чернобыль", который получил самый высокий рейтинг среди сериалов на "Кинопоиске" и вызвал массу противоречивых реакций — от полнейшего восторга до категоричного осуждения. Правда, как это обычно бывает, находится где-то посередине. С одной стороны, совершенно шедевральное воссоздание советского быта и очень качественная кинематографическая картинка, а с другой — очевидная попытка сделать из советских руководителей главных монстров и виновников всех бед. Даже картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" повесили в один властный коридор, мол, у русских всегда так. Ну да, ну да.

Заканчивая тему "сериалов для школоты", плавно перехожу к третьему сезону "Настоящего детектива", который приняли теплее, чем второй, но холоднее, чем первый. Приятно было увидеть Стивена Дорффа, которого в своё время в русло серьёзного кино вернула София Коппола в фильме "Где-то". В целом сериал не теряет своего шарма, хотя история последнего сезона вышла немного мягкой и бескровной.

Второй сезон психологического триллера Дэвида Финчера "Охотник за разумом" ничем не уступает первому, и у нас есть возможность и дальше наблюдать неторопливую и вдумчивую историю двух агентов ФБР, которые опрашивают в тюрьмах серийных убийц, чтобы попытаться понять их логику мышления и помочь раскрыть текущие преступления. Но интереснее всего наблюдать не за убийцами, а за самими агентами, чьи жизни начинают подламываться после общения с маньяками.

Если говорить про больших режиссёров, начавших работать в сериальном жанре, то стоит отметить новую работу датского кинорежиссёра Николаса Рефна, известного по своим фильмам "Драйв", "Дилер", "Бронсон". Сериал "Слишком стар, чтобы умереть молодым" он снял в своём неповторимом стиле, который вряд ли найдёт широкую аудиторию, зато вызовет восторг у ценителей медленного, стильного, неонового артхауса. Достаточно посмотреть первые десять минут фильма, где два полицейских просто стоят у машины, чтобы понять, сможете ли вы такое смотреть.

Свои режиссёрские навыки продолжил практиковать Джордж Клуни в мини-сериале "Уловка-22". Остроумная работа про трусливого капитана американского бомбардировочного полка, который делает всё, чтобы уйти в запас. Есть элемент комедии, но в первую очередь это военная драма, которая нам много открывает про менталитет американского военного.

В этом году вышел третий и последний сезон замечательного сериала "Двойка", который открывает нам беспорядочный мир секс-индустрии 70–80-х годов в Манхэттене. Сутенёры-афроамериканцы, проститутки, пытающиеся выбиться в люди, геи — распространители СПИДа и прекрасный актёр Джеймс Франко в центре всего этого.

Ещё в 2019 году вышел мини-сериал "Самый громкий голос" с располневшим Расселом Кроу, и это очень хорошая работа, где рассказывается история основателя и главы Fox News — похотливого Роджера Айлза. Всё про циничное американское телевидение и его владельцев, снятое самими же американцами.

Также в 2019-м вышел очередной сезон "Миллиардов", и, хотя противостояние амбициозного финансиста с Уолл-стрит и нью-йоркского федерального прокурора немного сбавило обороты, за этим всё равно интересно наблюдать.

То же самое касается второго сезона "Наследников", который даёт широкую картинку об американском капитализме на примере одной влиятельной семьи, где каждый готов за деньги отгрызть родственнику голову.

На эту же тему, немного хуже, зато с Ричардом Гиром в главной роли, получился мини-сериал "МатьОтецСын".

А для любителей уже легендарных сериалов "Мост" и "Убийства" вышел отличный проект HBO "Дублинские убийства". Британцы делают не так медленно и колоритно, как шведы, зато также стильно и интригующе.

Для тех, кто говорит, что у него нет времени на просмотры сериалов, могу порекомендовать другую английскую многосерийку — "Семейный брак", где играет очаровательная Розамунд Пайк. Каждая серия длится десять минут, а почти все действия происходят за столиком паба.

На самом деле, чтобы посмотреть хороший сериал, достаточно выделять перед сном 45 минут, но если из свободного времени у вас в день имеется только 45 минут, то лучше почитайте книгу. Как известно, книга — это и есть способ существования сериалов, только вне телевидения.