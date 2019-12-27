Барин и холопы. Почему Грудинин обманывает людей?

Журналист Михаил Шахназаров — о том, как коммунист Павел Грудинин не платит зарплаты и запечатывает деньги в офшор-кубышку.

— Товарищи коммунисты! Да что же вы делаете, товарищи, а? — хочется воскликнуть после прочтения некоторых измышлений от тех, кто грозится-таки привести народ к будущему, обещанному Ильичом. Особенно жжёт глаголом, как было принято говорить ранее, товарищ Зюганов. Ни много ни мало он сравнил совхоз имени Ленина с Huawei. А чего не с "Мерседесом" или "Найком", алые куртки от которого так любит Геннадий Андреевич?

Ну право слово, где китайский гигант, всколыхнувший весь мир своим грандиозным прорывом, и где детище товарища Грудинина, которое постоянно лихорадит от скандалов. Этим высказыванием товарищ Зюганов напомнил мне бывшего премьера одной маленькой прибалтийской страны, в которой у семьи товарища Грудинина имеется недвижимость.

Тот заявил, что латвийские хоры — это как Nokia. Но да бог с ними, с неудачными метафорами, которыми в последнее время увлеклись коммунисты. К слову, Геннадий Андреевич, если вы читаете этот материал, то прислушайтесь к совету. Замените человека, пишущего за вас в "Твиттере". Таких железобетонных лозунгов не клепали даже на излёте Союза.

А мы к главному совхознику страны. Итак, по словам лидера КПРФ, совхоз являет собой пример народного предприятия и народу принадлежит. Зачем же так прямолинейно обманывать? Да ещё и президента. Ну-ка давайте посмотрим, кому принадлежат клубничные угодья с информационно-кисельными берегами?

Итак, у товарища Грудинина 63% акций. 43% он бережёт в своём нагрудном кармане рядом с партбилетом, а 20% составляют белизский офшор товарища коммуниста. Оставшиеся проценты распределены следующим образом: 36% — у членов правления совхоза, а один сиротливый процент — у 25 неработающих стариков. Эти люди отказались отдать акции за копейки и ждут, когда им повезёт. Ну или когда будущее станет светлым и коммунистическим. Так что не нужно заводить разговоры о том, чего нет, господа коммунисты. А вот проблемы есть. Господин Грудинин вновь не выплачивает зарплаты, потому как денег в кассе нет, а пустить на нужды людей лихтенштейнские депозиты приближённых (читайте свои) он не спешит. Такие дела.