Звезда и смерть. Гульнара Каримова

Сегодня была арестована дочь экс-президента Узбекистана Гульнара Каримова. Она обвиняется в мошенничестве, нарушении правил торговли, фальсификации документов, нарушении таможенного законодательства, сокрытии валюты и легализации доходов, полученных преступным путём. Почти год назад журналист Даниил Кислов объяснял читателям Лайфа, каковы шансы у дочери Ислама Каримова вернуться в узбекскую политику.

Восхождение Гульнары Каримовой — старшей дочери президента Узбекистана Ислама Каримова (1938–2016) — началось в 2003 году. Тогда она впервые появилась в эфире московских телеканалов и на обложках гламурных журналов.

Восточная красавица с длинными ногами и томными глазами, в которых сквозили грубая алчность и непревзойдённый нарциссизм, моментально покорила российский и европейский бомонд. Этому способствовали как её миллионные капиталы, "заработанные" на родине благодаря попустительству папы, так и эффективный инструментарий по отъёму чужого бизнеса в виде целой бригады практически подчинённых ей спецслужбистов.

Последующие годы были отмечены самыми громкими успехами Гульнары Каримовой, которых может с лёгкостью добиться любимая дочь почти любого правителя, не сдерживаемая ни общественным контролем, ни Уголовным кодексом. Но её падение было гораздо более стремительным.

В один день осени 2013 года, когда прокуратура Швейцарской Конфедерации возбудила против неё уголовное дело, обвинив во взятках и отмывании преступных доходов, её отец рассердился — и это решило её судьбу. Теперь уже узбекской прокуратуре и Службе национальной безопасности дана была команда "фас" на все её капиталы и активы, телеканалы и магазины, общественные фонды и зарубежную недвижимость.

Гульнара сопротивлялась, как только это возможно: устраивала митинги в свою поддержку, обращалась к иностранным организациям, пиарилась на "Фейсбуке" и в "Твиттере". Ничего не помогло: папа был непреклонен. С той поры Гульнара в опале, приговорена судом Узбекистана к домашнему аресту, срок истечёт в конце будущего года.

Самое интересное: никто до сих пор не знает, был ли гнев папы, был ли заговор спецслужб, чем была вызвана катастрофа Гульнары НА САМОМ ДЕЛЕ. Официально о Гульнаре власти Узбекистана ничего и никогда не говорили. Таковы правила в закрытой системе узбекского общества, узбекской политики, верхушки, до которой не доберёшься, если она не захочет попадать в светскую хронику и в объективы папарацци.

Изолировала Гульнара Каримова себя сама или была изолирована, попав под гнев родного отца или спецслужб собственного государства, на которые ранее опиралась, пока не известно. Однако новые свидетельства из Ташкента настораживают.

На похоронах Ислама Каримова, состоявшихся третьего сентября 2016 года в Самарканде, Гульнары не было. Ташкентское телевидение лишь мельком показало женщин, с ног до головы закутанных в чёрное. Одна из них, пожилая, невысокого роста, — Татьяна Акбаровна, жена умершего диктатора. Вторая, высокая и молодая, — Лола Каримова, младшая дочь бывшего узбекского лидера. А рядом лишь пустое пространство. Третьей не дано.